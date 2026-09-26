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Bursa'da düğün platosunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bursa'da Keles-Orhaneli yolu üzerindeki düğün platosunda çıkan yangın, ağaçlara sıçramasına rağmen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:34

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da düğün platosunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bursa'da düğün platosunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bursa’da Keles-Orhaneli yolu üzerinde, düğün salonları ve düğün çekim platolarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Tesis çevresindeki ağaçlara sıçrayan alevler, kısa sürede bölgeden yoğun duman yükselmesine neden oldu.

olay yeri ve müdahale:

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman yangını söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, dumanın ve alevlerin çevredeki ormanlık alana ulaşmasını engellemek için yoğun bir müdahale gerçekleştirdi.

çalışmalar ve soruşturma:

İtfaiye ile orman ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve daha geniş bir alana sıçraması önlendi. Bölgede halen soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

BURSA&#039;DA KELES-ORHANELİ YOLU ÜZERİNDE, DÜĞÜN SALONLARI VE DÜĞÜN ÇEKİM PLATOLARININ BULUNDUĞU...

BURSA'DA KELES-ORHANELİ YOLU ÜZERİNDE, DÜĞÜN SALONLARI VE DÜĞÜN ÇEKİM PLATOLARININ BULUNDUĞU ALANDA ÇIKAN YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ. TESİS ÇEVRESİNDEKİ AĞAÇLARA SIÇRAYAN ALEVLER, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE GENİŞ ORMANLIK ALANA ULAŞMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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