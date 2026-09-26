Bursa'da düğün platosunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bursa’da Keles-Orhaneli yolu üzerinde, düğün salonları ve düğün çekim platolarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Tesis çevresindeki ağaçlara sıçrayan alevler, kısa sürede bölgeden yoğun duman yükselmesine neden oldu.

olay yeri ve müdahale:

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman yangını söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, dumanın ve alevlerin çevredeki ormanlık alana ulaşmasını engellemek için yoğun bir müdahale gerçekleştirdi.

çalışmalar ve soruşturma:

İtfaiye ile orman ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve daha geniş bir alana sıçraması önlendi. Bölgede halen soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

BURSA'DA KELES-ORHANELİ YOLU ÜZERİNDE, DÜĞÜN SALONLARI VE DÜĞÜN ÇEKİM PLATOLARININ BULUNDUĞU ALANDA ÇIKAN YANGINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ. TESİS ÇEVRESİNDEKİ AĞAÇLARA SIÇRAYAN ALEVLER, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE GENİŞ ORMANLIK ALANA ULAŞMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.