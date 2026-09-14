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Bursa’da eğitim döneminde okul çevrelerinde tedbirler sıkılaştırıldı

Bursa Emniyeti, yeni eğitim-öğretim döneminde devriye ve motosikletli ekiplerle okul giriş ve çıkışlarda denetimleri artırarak öğrenci güvenliğini sağlıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:33

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa’da eğitim döneminde okul çevrelerinde tedbirler sıkılaştırıldı

Bursa polisi okul çevrelerinde kapsamlı devriye faaliyetleri yürütüyor

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına öncelik verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, okul çevrelerinde denetimleri artırdı. Amaç, öğrencilerin okula güvenli şekilde gidip gelmesini sağlamak ve eğitim ortamının huzurunu korumak.

devriye ve motosikletli timlerin rolleri:

Görev yapan devriye polis ekipleri ile Motosikletli Polis Timleri, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda ve okul önlerinde düzenli devriye faaliyeti yürütüyor. Ekipler, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde bölgede sayıyı artırarak beklenmedik olaylara hızlı müdahale edebilmek üzere konumlanıyor. Motosikletli timler ulaşım kolaylığı sayesinde dar güzergâhlarda ve yoğun trafikte de hareket kabiliyeti sağlıyor.

okul önlerinde alınan tedbirler:

Polis ekipleri, okul çevresinde olası topluluk yoğunluklarını takip ediyor, şüpheli durumlara karşı kontroller gerçekleştiriyor ve gerektiğinde hızlı müdahale araçlarıyla hazır bulunuyor. Denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca planlı program dâhilinde sürdürüleceği ve kent genelindeki okullarda uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Veliler ve okul yetkilileriyle koordinasyon içinde hareket eden ekipler, hem öğrencilerin güvenliğini hem de asayişin korunmasını hedefliyor. Yetkililer, okul çevrelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.

BURSA&#039;DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI...

BURSA'DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA POLİS EKİPLERİ OKUL ÇEVRELERİNDEKİ DENETİMLERİNİ ARTIRDI. İL GENELİNDE GÖREV YAPAN EKİPLER, ÖĞRENCİLERİN OKULA GİRİŞ VE ÇIKIŞ SAATLERİNDE OKUL ÖNLERİNDE VE ÇEVREDE YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRİ ALIYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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