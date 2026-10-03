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Bursa'da ekonomi gündemi: küresel belirsizlikler ve yerel çözümler

Bursa'daki BİSAG toplantısında Doç. Dr. Yüksel Okşak, yapay zeka yatırımları, OECD'nin 2026 büyüme öngörüsü ve Türkiye ekonomisinin önceliklerini açıkladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 23:32

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bursa'da ekonomi gündemi: küresel belirsizlikler ve yerel çözümler

Bursa'da ekonomi gündemi: küresel belirsizlikler ve yerel çözümler

Bursa İhtisas Stratejik Araştırmalar Grubu'nun (BİSAG) 298. Aylık Toplantısı'nda, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak "Dünya ve Türkiye Ekonomisi: Öngörüler ve Öneriler" başlıklı sunum yaptı. Toplantı, Büyük Birlik Partisi Ekonomi ve Kalkınmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ekim Ayı Grup Başkanı Ekrem Alfatlı'nın davetiyle gerçekleştirildi.

sunumun öne çıkan noktaları:

Okşak, küresel büyümeyi destekleyen faktörler arasında yapay zeka yatırımlarını gösterdi. Ayrıca OECD'nin 2026 yılı için dünya büyüme öngörüsünün yaklaşık %2,9 seviyesinde olduğunu aktardı. Orta Doğu kaynaklı enerji şokları, jeopolitik gerilimler ve sıkı finansal şartların küresel ekonomide belirsizlikleri artırdığı vurgulandı.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmaların, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler bakımından enflasyon ve dış denge risklerini canlı tuttuğuna dikkat çekildi. Okşak, küresel ekonominin ciddi bir kırılma eşiğinde olduğunu değerlendirdi.

türkiye'ye yönelik değerlendirme ve öneriler:

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinde Okşak, Ağustos ayında yıllık enflasyonun %31,5 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı ve enerji ile gıda maliyetleri ile finansman koşullarının enflasyonla mücadelede belirleyici olmaya devam ettiğini belirtti. Buna karşılık fiyat istikrarının sağlanmasının büyüme, üretim ve istihdam hedefleriyle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Okşak, sıkı maddi duruşun yanı sıra beklentilerin yönetilmesi, enerji faturasının azaltılması, üretken yatırımların ve ihracatın desteklenmesi gerektiğini belirtti. Bu çerçevede yapısal önlemler ve üretime dayalı politikaların önemine işaret etti.

siyasi perspektif ve kapanış:

Toplantının Ekim Ayı Grup Başkanı Ekrem Alfatlı da Türkiye'nin üretim potansiyeli, girişimci insan kaynağı ve stratejik konumuyla dönüşümden fayda sağlayabileceğini ifade etti. Alfatlı, "Ekonomide kalıcı istikrarı yalnızca para politikası araçlarıyla sağlamamız mümkün değildir. Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürülürken üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı güçlendiren bütüncül bir ekonomi politikasına ihtiyaç vardır" sözleriyle bütüncül yaklaşıma vurgu yaptı.

Alfatlı, ithalata bağımlı olunan stratejik sektörlerde yerli üretimin artırılması, sanayici, esnaf, çiftçi ve üreticinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gibi politikaların ekonomik programın temel unsurları arasında olması gerektiğini belirtti. Toplantı sonunda Doç. Dr. Yüksel Okşak ile Ekrem Alfatlı birbirlerine teşekkür etti ve BİSAG çatısı altında Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve stratejik meselelerinin uzman isimlerle ele alınmaya devam edeceği kaydedildi.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. YÜKSEL OKŞAK, BURSA...

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. YÜKSEL OKŞAK, BURSA İHTİSAS STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GRUBU’NUN (BİSAG) 298. AYLIK TOPLANTISI’NA KONUK KONUŞMACI OLARAK KATILDI. OKŞAK, KÜRESEL EKONOMİNİN CİDDİ BİR KIRILMA EŞİĞİNDE BULUNDUĞUNU BELİRTEREK, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KENDİ EKONOMİK VE SOSYAL GERÇEKLERİNE UYGUN POLİTİKALAR GELİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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