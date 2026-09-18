Bursa'da 'fetheden lezzetler' temalı gastronomi festivalinde akşam yoğunluğu

Akşamın hareketliliği ve ziyaretçi ilgisi:

Bu yıl 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali Merinos Parkı'nda devam ediyor. Bursa'nın köklü mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan etkinlik, akşam saatlerinde yoğun ziyaretçi akınıyla karşılaştı. Alanın farklı noktalarında bir araya gelen vatandaşlar, stantlarda oluşturulan uzun kuyruklarla kentin yöresel tatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Yöresel lezzetler ve stant yoğunluğu:

Festivalde İskender döner, pideli köfte, tahinli pide, kestane şekeri, süt helvası, Mustafakemalpaşa tatlısı ve Gemlik zeytini gibi Bursa ile özdeşleşmiş ürünler öne çıktı. Ziyaretçiler lezzetleri tadabilmek için zaman zaman sıra bekledi; stant bölgelerindeki hareketlilik akşam boyunca sürdü.

Katılımcılar, program ve uluslararası temsil:

Etkinlikte yerel üreticiler, işletmeler ve kadın kooperatifleri ile birlikte farklı ülkelerden gelen gastronomi temsilcileri de yer alıyor. Festival kapsamında 10 ülke ve 12 kardeş şehir temsil edilirken, çeşitli yemek yarışmaları, mutfak atölyeleri, söyleşiler ve gastronomi şovları sahne alıyor. Bu program ziyaretçilere hem lezzetleri tatma hem de üretim ve pişirme süreçleri hakkında bilgi edinme imkânı sunuyor.

Akşam saatlerindeki renkli görüntüler dron ile havadan kaydedildi; çekimler, festivale gösterilen ilginin geniş katılımla gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Organizasyonu gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi etkinliğin kent tanıtımı açısından önemine vurgu yaptı.

Festival, 18 Eylül'de başlayıp 20 Eylül'e kadar Merinos Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

BURSA GASTRONOMİ FESTİVALİ'NE AKŞAM YOĞUNLUĞU