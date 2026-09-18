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Bursa’da 'fetheden lezzetler' temasıyla 5. uluslararası gastronomi festivali başladı

5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 'Fetheden Lezzetler' temasıyla Merinos Parkı'nda başladı; üç gün yerel ve uluslararası lezzetler sunuluyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa’da 'fetheden lezzetler' temasıyla 5. uluslararası gastronomi festivali başladı

5. uluslararası bursa gastronomi festivali kapılarını açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, Merinos Parkı'nda başladı. Festival bu yıl "Fetheden Lezzetler" temasıyla, kentin fethinin 700'üncü yılı anısına hazırlandı ve üç gün boyunca gastronomi meraklılarını ağırlayacak.

Açılışta öne çıkanlar:

Açılışa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mestan ve Ahmet Kılıç, Bursa Vali Yardımcısı Hulisi Doğan ile BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay katıldı. Açılış konuşmasında Şahin Biba, festivalin yalnızca yemekleri sergilemekten ibaret olmadığını, Bursa'nın tarihî ve kültürel birikimini öne çıkarma amacı taşıdığını belirtti. Biba, "fetih" temasının sınırları aşmakla sınırlı kalmayıp gönülleri ve damakları kazanmak, asırlık tarifleri gelecek kuşaklara aktarmak anlamına geldiğini vurguladı ve Bursa mutfağının bir miras olmanın ötesinde korunup yaşatılması gereken bir değer olduğunu ifade etti.

Festival alanı ve program:

Festivalde, Bursa ile özdeşleşmiş lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Standlarda İskender döner, pideli köfte, tahinli pide, kestane şekeri, süt helvası, Mustafakemalpaşa tatlısı ve Gemlik zeytini gibi tatlar yer alıyor. Etkinlik alanında yerel üreticiler, işletmeler ve kadın kooperatiflerinin yanı sıra farklı ülkelerden gelen gastronomi temsilcileri de bulunuyor.

Organizasyon kapsamında 10 ülkeden 12 kardeş şehir, kendi yöresel mutfaklarını Bursalılarla buluşturuyor. Üç gün sürecek festival programında yemek yarışmaları, mutfak atölyeleri, söyleşiler, gastronomi şovları ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek. Organizasyon, Bursa mutfağının farklı yönlerini görünür kılmayı ve tarihî tariflerin canlı şekilde aktarılmasını hedefliyor.

Festival, 18-19-20 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek ve katılımcılara hem yerel tatları keşfetme hem de uluslararası lezzetlerle buluşma imkânı sunacak.

BURSA’NIN KÖKLÜ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAK AMACIYLA DÜZENLENEN 5. ULUSLARARASI BURSA...

BURSA’NIN KÖKLÜ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITMAK AMACIYLA DÜZENLENEN 5. ULUSLARARASI BURSA GASTRONOMİ FESTİVALİ, ‘FETHEDEN LEZZETLER’ TEMASIYLA KAPILARINI AÇTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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