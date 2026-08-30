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Bursa’da fetih gururu ve zafer coşkusu tek sahnede

Bursa Büyükşehir’in 700’üncü yıl ilçe şenlikleri, 30 Ağustos’ta Gökdere Millet Bahçesi’nde mehter, atölye ve konserlerle zafer coşkusuyla sona erdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa’da fetih gururu ve zafer coşkusu tek sahnede

Bursa’da fetih ve zafer kutlamaları Gökdere’de buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 700’üncü Yıl İlçe Şenlikleri, kent genelinde sürdürülen programların ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla Gökdere Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen kapanış etkinliğiyle tamamlandı. Etkinlikler, kentin tarihsel hafızasını canlandırmayı hedefleyen geniş bir takvim çerçevesinde yürütüldü.

etkinliklerin organizasyonu ve kapsamı:

Şenlikler, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 3 Temmuz’dan itibaren kentin 17 ilçesine taşındı. Final programına, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya vekâleten Kevser Öztürk katıldı. Organizasyon alanında açılan stantlarda kadın dernekleri ve kooperatifleri el emeği ürünlerini sergiledi; bölgesel üretimin görünürlüğü artırıldı.

çocuk etkinlikleri ve sahne gösterileri:

Gün boyunca çocuklara yönelik atölye çalışmaları, animasyon gösterileri ve yoğun ilgi gören planetaryum çadırı ziyaretçilere sunuldu. Program sahne gösterileriyle zenginleştirildi; etkinlikler mehter konseri ile başladı, sihirbaz gösterileri ve bilgi yarışması formatındaki Kahoot yarışmalarıyla devam etti.

Akşam programında sahneye çıkan Rumeli Semih ve Duygu Akpınar, sevilen şarkılarını Bursalılarla birlikte seslendirerek Gökdere’yi dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gün boyu süren etkinlikler, farklı yaş gruplarından vatandaşlara hitap eden bir içerik sunmasıyla dikkat çekti.

Kapanışta halk, hem fetih gururunu hem de Zafer Bayramı'nın coşkusunu aynı anda yaşadı; katılımcılar organizasyon için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Şahin Biba'ya teşekkür etti. Belediye yetkilileri, benzer kültürel programların yerel dinamikleri güçlendirmeye ve toplumsal birlik duygusunu pekiştirmeye devam edeceğini belirtti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, ‘BURSA’NIN FETHİNİN 700’ÜNCÜ YILI’ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE 3...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, ‘BURSA’NIN FETHİNİN 700’ÜNCÜ YILI’ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE 3 TEMMUZ’DA BAŞLATTIĞI ‘700’ÜNCÜ YIL İLÇE ŞENLİKLERİ’, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSUYLA GÖKDERE MİLLET BAHÇESİ’NDE DÜZENLENEN KAPANIŞ ŞENLİĞİYLE TAMAMLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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