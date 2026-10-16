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Bursa’da fırtına halı sahayı parçalayınca mahalle yaşamı etkilendi

Karacabey Yeniköy’de yağış sonrası etkili olan şiddetli fırtına, halı sahanın direklerini devirdi; meydana gelen hasar cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa’da fırtına halı sahayı parçalayınca mahalle yaşamı etkilendi

Karacabey Yeniköy’de fırtına halı sahayı yerle bir etti:

Olay, dün Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Yağışın ardından etkisini artıran şiddetli rüzgâr, halı sahanın direklerini yıkarak parçalanmasına neden oldu ve mahallede günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Görüntülerde ne görüldü:

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yıkılmış direkler ve saha çevresine dağılmış malzemeler net biçimde izlenebiliyor. Videoda saha kullanımının şu an için mümkün olmadığı ve yapıların zarar gördüğü dikkat çekiyor.

Mahalle yaşamı ve olası riskler:

Bölgede oluşan hasar, özellikle akşam ve olumsuz hava koşullarında güvenlik riski oluşturabilir. Karacabey Yeniköy sakinleri tedbirli olmalı; saha işletmecileri ve yetkililerin hasarı tespit ederek onarım ve güvenlik önlemleri alması önem taşıyor.

BURSA’NIN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİ’NDE ETKİLİ OLAN FIRTINA, HALI SAHANIN...

BURSA’NIN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİ’NDE ETKİLİ OLAN FIRTINA, HALI SAHANIN DİREKLERİNİ YIKARAK PARÇALADI. YAŞANAN HASAR, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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