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Bursa'da gaziler günü'nde vefa ve fedakârlık öne çıktı

Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü anıldı; protokol, gaziler ve şehit yakınları vefa gösterdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Emre Koç

Bursa'da gaziler günü'nde vefa ve fedakârlık öne çıktı

Tören ayrıntıları:

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, sabah saatlerinde Mihraplı Şehitlik Anıtı’nda gerçekleştirildi. Program, çelenk sunumu ile başladı; şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören boyunca vatan uğruna verilen mücadelelerin ve gazilerin fedakârlıklarının önemi sıkça vurgulandı.

Katılımcılar ve protokol:

Törene katılım protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları, dernek temsilcileri ve vatandaşlardan oluştu. Etkinlikte yer alanlar arasında Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba yer aldı.

Konuşmalar ve vurgular:

Programda yapılan konuşmalarda, Türk milletinin bağımsızlığı ve vatan bütünlüğü uğruna gösterilen çabaların hatırlanması gerektiği belirtildi. Konuşmalarda, şehitlerin aziz hatırasının gelecek nesillere aktarılmasının önemi ve gazilerin fedakârlıklarına duyulan minnet öne çıktı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, gazilerin şehitlerin emaneti olan vatan toprağına sahip çıkmaya devam edeceğini ifade etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem ise gazilerin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelelerinin canlı tanıkları olduğunu vurguladı.

Tören, şehitlikte edilen duaların ardından sona erdi. Etkinlik boyunca dile getirilen ortak mesaj, vefa, şükran ve gazilere duyulan minnet oldu; halk ve protokol üyeleri bu duyguları paylaşarak anmaya katıldı.

BURSA’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE, ŞEHİTLER RAHMET VE MİNNETLE...

BURSA’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE, ŞEHİTLER RAHMET VE MİNNETLE ANILIRKEN, GAZİLERİN VATAN İÇİN GÖSTERDİĞİ FEDAKÂRLIKLAR YAD EDİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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