Bursa'da gece mesaisiyle 2. Vatan Caddesi yenileniyor

çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde Yıldırım ilçesindeki 2. Vatan Caddesi yenileme işini başlattı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, ekipler trafikte aksama yaşanmaması için işi gece mesaisi kapsamında gerçekleştiriyor. Proje, belediyenin başkanlığını yürüten Şahin Biba öncülüğünde sürdürülen geniş kapsamlı ulaşım seferberliğinin bir parçası olarak planlandı.

yürütülen çalışmalar ve takvim:

Şahin Biba liderliğindeki ekipler, nisan ayı itibarıyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek üzere harekete geçti. Son altı ayda belediye ekipleri toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt kaplama gerçekleştirdi. Ekim ayında da sahada yoğun tempoyla devam eden ekipler, Yıldırım Vatan Mahallesi'nde bulunan güzergahta çalışma yapıyor.

teknik detaylar ve hedefler:

Güzergahın toplam genişliği 10 metre ve uzunluğu bin 200 metre olarak belirlenirken, freze çalışmaları ile eş zamanlı yürütülen asfalt serimi kapsamında yaklaşık 2 bin ton asfalt kullanılacak. Gece yapılan çalışmayla trafik akışının korunması ve güvenlik risklerinin azaltılması amaçlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında 2. Vatan Caddesi'nde ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artması hedefleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YILDIRIM İLÇESİ 2. VATAN CADDESİ’Nİ YENİLİYOR. BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, BÖLGEDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI AMACIYLA ASFALT KAPLAMA İŞLEMİNİ GECE SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYOR.