Bursa'da gençler teknoloji ekosisteminin kapılarını araladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası gençleri ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gençleri bir araya getirerek teknoloji ve girişimcilik ekosistemine dair kapsamlı bir buluşma düzenledi. Etkinlik, 13 ülkeden 70 yabancı öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi ve organizasyon Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, NNF iş birliğiyle hayata geçirildi. Programın mekan seçimi ise Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi (AKKM) Muradiye Salonu oldu.

programın içeriği ve oturumlar:

Etkinlik kapsamında sektör uzmanları, Türkiye’nin teknoloji alanındaki gelişimi, kariyer olanakları ve girişimcilik ekosistemine dair sunumlar yaptı. Sunumlar, gençlerin sektörel beklentilerine yanıt verecek nitelikte planlandı; katılımcılara hem güncel trendler hem de sektörde tercih edilen yetkinlikler hakkında bilgi verildi. Programda ayrıca interaktif soru-cevap oturumlarına geniş yer ayrıldı ve gençlerin merak ettikleri konular doğrudan ele alındı.

Katılımcılar, yapılan oturumlar sayesinde istihdam ve girişimcilik fırsatlarını değerlendirecek somut bilgiler edindi. Sunumların ardından gerçekleştirilen paneller ve birebir etkileşimler, öğrencilerin kariyer planlarına yönelik yeni bakış açıları kazanmasına katkı sağladı.

öğrenciler için fırsatlar ve iletişim:

Yurt dışından gelen öğrenciler, sektör profesyonelleri ve girişimcilerle doğrudan iletişim kurma imkânı buldu; bu temaslar, hem ağ kurma hem de potansiyel iş ya da staj fırsatlarını değerlendirme açısından önem taşıdı. Programa konuşmacı olarak katılan Kerem Kaya, Atahan Yıldırım, Mustafa Oğuz Duman, Ahmed Zeyad ve Sezer Mezgil deneyimlerini paylaştı ve teknoloji sektörü ile girişimcilik ekosistemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik, gençlere yalnızca bilgi sunmakla kalmayıp aynı zamanda Türkiye’nin gelişen teknoloji sektörüyle somut bağlar kurmalarına aracılık etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iş birliği paydaşlarının organizasyonu, uluslararası gençlerin kariyer yollarını şekillendirecek iletişim ve bakış açıları kazanmalarını hedefledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 13 ÜLKEDEN 70 YABANCI ÖĞRENCİ VE TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN GELEN GENÇLERİ ‘ULUSLARARASI GENÇLİK VE TEKNOLOJİ BULUŞMASI’NDA BİR ARAYA GETİRDİ