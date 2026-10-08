Bursa'da havuzla barışma: 12 bin 800 öğrenciye ücretsiz yüzme eğitimi

Proje ve uygulama detayları:

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi yeniden hayata geçiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardan seçilen ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan uygulama, çocukların fiziki gelişimine katkı sağlamak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacı taşıyor.

Eğitimler, 6 Ekim 2026 ile 15 Haziran 2027 tarihleri arasında, toplam 8 dönem halinde düzenlenecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslar, Fethiye Spor Kompleksi, Gürsu Yüzme Havuzu, Kestel Yüzme Havuzu ve Mihraplı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Eğitim takvimi ve kapsamı:

Projeden yararlanacak toplam öğrenci sayısı 12.800 olarak planlandı. Her öğrenci için dönem boyunca toplam 10 saat yüzme eğitimi verilmesi hedefleniyor. Eğitimler tamamen ücretsiz olup, öğrencilerin tesislere ulaşımı da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.

Hedefler ve izleme:

Programa katılan çocuklara temel yüzme becerileri kazandırılırken, düzenli spor yapma alışkanlığının küçük yaşta oturtulması amaçlanıyor. Ayrıca, sportif yeteneği tespit edilen öğrencilerin yüzme veya başka branşlara yönlendirilmesi ve başarılı sporcuların keşfedilmesi projenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Uygulama, hem güvenli yüzme bilincinin artırılmasına hem de yerel spor altyapısına katkı sağlamaya yönelik olarak tasarlandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 'YÜZME BİLMEYEN KALMASIN' PROJESİ KAPSAMINDA UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE 12 BİN 800 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YÜZME EĞİTİMİ VERİLECEK.