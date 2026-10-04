Bursa’da iki günün enerjisi: Eker I Run’da spor, dayanışma ve sürdürülebilirlik buluştu

etkinliğin genel çerçevesi:

Eker Süt Ürünleri tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Eker I Run, 3-4 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi. "Koşmak Gerek" temasıyla düzenlenen organizasyon, Türkiye’nin yanı sıra 18 ülkeden gelen yaklaşık 40 yabancı koşucunun da katılımıyla uluslararası bir buluşmaya dönüştü. İki gün boyunca süren program; yarışlar, festival atmosferi, sosyal sorumluluk çalışmaları ve sürdürülebilirlik uygulamalarıyla binlerce sporsevere ev sahipliği yaptı.

42K maratonu ve öne çıkan dereceler:

Uludağ’dan başlayıp Eker Meydan’da sona eren 42K maratonu, 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bin 800 metre rakımdan başlayan ve Türkiye’nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu olma özelliğini koruyan parkur, sporlara yüksek irtifadan inmenin getirdiği farklı bir yarış deneyimi sundu ve birçok atletin kişisel rekor denemelerine zemin hazırladı.

42K kadınlar kategorisinde Emine Demir 03:29:33 ile şampiyon olurken, erkeklerde Oğuzhan Emre Singer 02:39:27 ile bu parkurda dördüncü kez birinciliğe uzandı. Emine Demir katılımına ilişkin olarak, "15 yıldır koşuyorum. Bu maratona ilk defa katılıyorum. Parkur gerçekten çok güzel. Soğuk havada başlayıp sıcak havada bitirmek farklı bir deneyim yaşattı. Son 2 kilometrede kramplar girmeye başladı fakat maratonu güzel bir sonuçla bitirdim. Eşimden ve çocuklarımdan çok destek gördüm. Bu koşuya 3 ay öncesinden hazırlanmaya başladım. Haftada 100 kilometre koştum. Hem çalışmak hem ev hanımı olmak hem de böyle bir maratona hazırlanmak zor ama keyifliydi. Bundan sonra hedefimde Ankara ve Gaziantep koşuları var" dedi.

Oğuzhan Emre Singer ise parkurun zorluklarına vurgu yaparak, "Yaklaşık 14 senedir koşuyorum. 5 senedir de bu maratona katılıyorum. Sürekli kendimi hazır tutuyorum. Maraton diğer koşulardan çok farklıdır. Dağdan aşağı inmek kolay gibi görünse de bacakları zorluyor. Birinci olarak tamamlamak çok güzel. Festival havasında olması da çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

42K maratonu ilk üç sıralamaları:

Kadınlar

1. Emine Demir - 03:29:33

2. Burcu Ateş - 03:34:35

3. Özlem Önen - 03:42:02

Erkekler

1. Oğuzhan Emre Singer - 02:39:27

2. Hasan Sarışin - 02:52:46

3. Fikret Esengiller - 02:54:05

diğer yarışlar ve kapsayıcılık:

Ana programda 42K’nın yanı sıra 15K ve 5K yarışları ile Eker Meydan’da Minik Adımlar, Özel Sporcular Koşusu da dahil olmak üzere toplam sekiz ayrı yarış düzenlendi. Özel Sporcular Koşusu’nda otizmli ve down sendromlu sporcular 500 metrelik parkurda yer alarak etkinliğin kapsayıcı yönünü vurguladı.

15K ve 5K kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oldu:

15K kadınlar

1. Derya Köse - 01:03:20

2. Ceren Yılmaz - 01:06:20

3. Funda Karayaman - 01:07:23

15K erkekler

1. Ercan Geleş - 00:56:32

2. Sefa Özdemir - 00:59:00

3. Mehmet Altın - 01:00:49

5K kadınlar

1. Deniz Çiçek - 00:20:18

2. Melis Tuğsem Erim - 00:20:58

3. Miray Kutlay - 00:22:35

5K erkekler

1. Hacı Sebahattin Çavga - 00:17:02

2. Muhammed Bilal Osman - 00:17:25

3. Doğu Güldoğan - 00:17:41

yardımseverlik koşuları ve sosyal hedefler:

Etkinliğin toplumsal fayda odağını yansıtan Yardımseverlik Koşuları, bu yıl 19 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla rekor seviyeye ulaştı. Adım Adım iş birliğiyle yürütülen bu bölümde katılımcılar seçtikleri STK’lar için bağış kampanyaları başlattı; kampanyalar etkinlik sonrasında iki hafta boyunca devam edecek. Organizasyon, 3 binden fazla bağışçının desteğiyle toplam 7 milyon TL bağış hedefi koydu. Özge Kiraz, etkinliği yalnızca spor organizasyonu olarak görmediklerini, dayanışmayı güçlendiren bir platform olarak konumlandırdıklarını belirtti ve geçmişten bugüne Yardımseverlik Koşuları ile toplanan meblağın 13 milyon TL’ye ulaştığını hatırlattı.

sürdürülebilirlik uygulamaları ve akreditasyon:

Eker I Run, çevresel duyarlılığı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını etkinliğin ayrılmaz parçası haline getirdi. Minik Adımlar Koşusu’nda çocuklara finişte ikramlar tek kullanımlık poşetler yerine Eker 2 kilogramlık yoğurt kovalarında verildi; kovaların içinde tohum kitleri yer aldı ve çocukların bu kapları saksı olarak kullanmaları teşvik edildi. Ayrıca ÜÇGE ve Revego ortaklığıyla parkurlar ve finiş alanlarında toplanan pet şişeler geri dönüşüme gönderilecek; elde edilecek gelir bir STK’ya aktarılacak.

Festival alanında daha önce kullanılan geri dönüşüm otomatları ve bu yıl sunulan arıtmalı su istasyonları sayesinde katılımcıların tek kullanımlık plastik tüketimini azaltma çabası da sürdürüldü. Organizasyon, kadın sporcuların katılımını artırmayı hedefleyen küresel SheRACES oluşumundan akreditasyon alarak Türkiye’de bu akreditasyona sahip ilk yarış olma ayrıcalığını kazandı.

ödüller, onur konuğu ve partnerlik:

Etkinliğin onur konuğu, Türkiye atletizmine uzun yıllar hizmet etmiş milli atlet, antrenör ve uluslararası atletizm hakemi Çiçek Solon Şensoy oldu; Şensoy kızı Ceylan Şensoy ile organizasyonda yer aldı. Dereceye giren 42K ve 15K şampiyonlarına Finlandiya’daki Valio Helsinki City Runda yarışma hakkı verildi; böylece sporcular uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etme fırsatı elde etti.

Organizasyon, Bursa Büyükşehir Belediyesi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin resmi partnerliğinde gerçekleştirildi. Adım Adım sosyal sorumluluk partneri, SheRACES, World Athletics, World’s Marathons ve Abbott World Marathon Major ise uluslararası partnerler arasında yer aldı.

Özetle: 13. Eker I Run; yaklaşık 5 bin koşucuyu Bursa’da buluşturarak rekabeti, toplumsal dayanışmayı ve çevresel farkındalığı bir araya getirdi. Etkinlik, kapsayıcı uygulamaları, yardımseverlik hedefleri ve sürdürülebilirlik adımlarıyla sporu sadece yarışa değil, geniş bir sosyal etkiye dönüştürmeyi amaçladı.

'KOŞMAK GEREK' TEMASIYLA DÜZENLENEN 13. EKER I RUN, İKİ GÜN BOYUNCA SPOR, DAYANIŞMA, EĞLENCE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BİR ARAYA GETİRDİ.