Bursa'da ilkokul önünde silahlı saldırı

Gürsu ilçesinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen erkek şahıs okul önünde karşılaştığı eşini tabancayla göğsünden vurdu. Saldırının ardından aynı silahla evine giden şüpheli, burada kendisini de yaraladı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Taksim Yeşilyurt, boşanma aşamasındaki eşi Filiz Yeşilyurt'un bulunduğu ilkokulun önüne geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan olayda Taksim belindeki tabancayı çıkarıp Filiz'i göğsünden vurdu. Saldırının ardından bölgeden ayrılan Taksim, evine giderek aynı silahla kendini vurdu.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Filiz ile Taksim'e ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak hastanelere sevk edilen çiftten Filiz Yeşilyurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Taksim'in tedavisi sürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve olayın nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bursa’da boşanma aşamasındaki eşini okul önünde vurdu, ardından kendisini vurdu