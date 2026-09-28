Bursa'da İtalya üstünlüğü: milliler 4-1 mağlup

Maç özeti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında Bursa’da karşılaştığı İtalya'ya 1-4 mağlup oldu. Karşılaşma Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynandı; maçın hakemleri Michael Oliver, Stuart Burt ve James Mainwaring olarak görev yaptı. İtalya, ilk yarıda attığı üç golle avantajı ele geçirirken, ikinci yarıda gelen Barış Alper Yılmaz’ın golü toparlanmaya yetmedi.

ilk yarı: İtalya erken gollerle üstünlüğü kurdu

İtalya mücadeleye etkili başladı ve ilk yarıda peş peşe bulduğu gollerle devreye üstün girdi. Alessandro Bastoni (dk. 9), Davide Frattesi (dk. 22) ve Michael Kayode (dk. 27) fileleri havalandırdı ve skor 3-0'a geldi.

ikinci yarı: dönüş denemesi ve hızlı cevap

İkinci yarıda Türkiye umutlu başladı. 47. dakikada Abdülkerim’in uzun pasında topla buluşan Oğuz Aydın ceza sahası içi sağ çaprazından içeri pasını aktardı; kaleci Donnarumma’yı geçen topa arka direkte Barış Alper Yılmaz vuruşunu yaptı ve skoru 1-3’e getirdi. Ancak üç dakika sonra gelişen İtalya atağında, ceza sahası ön çizgisinde topu alan Tonali’nin şutunda top yan direkten döndü ve devamında penaltı noktası üzerinde bulunan Francesco Pio Esposito (dk. 50) kafa vuruşuyla skoru 1-4 yaptı.

Maçın ilerleyen bölümlerinde 72. dakikada Cambiaghi’nin sol çaprazdan yaptığı şutta kaleci Altay iki hamlede topu kontrol etti. 80. dakikada Arda Güler’in üst üste çalımları sonrası pasında Demir Ege’nin ara pasında kale önünde Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda şansını denedi fakat top üstten auta gitti. Bu gelişmeler skoru değiştirmedi.

kadrolar, goller ve kartlar:

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral (Abdülkerim Bardakcı dk. 46), Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan (Demir Ege Tıknaz dk. 76), Orkun Kökçü (İsmail Yüksek dk. 46), Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Barış Alper Yılmaz (Deniz Gül dk. 80). Yedekler: Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç. Teknik Direktör: Vincenzo Montella.

İtalya: Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri, Davide Frattesi (Giovanni Di Lorenzo dk. 82), Sandro Tonali, Nicolo Fagioli (Alessandro Romano dk. 76), Giacomo Raspadori (Nicolo Cambiaghi dk. 46), Sebastiano Esposito (Issa Doumbia dk. 63), Francesco Pio Esposito (Gianluca Scamacca dk. 75). Yedekler: Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario, Riccardo Calafiori, Moise Kean, Rolando Mandragora, Antonio Vergara, Daniele Ghilardi. Teknik Direktör: Roberto Mancini.

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 47) — Türkiye; Alessandro Bastoni (dk. 9), Davide Frattesi (dk. 22), Michael Kayode (dk. 27), Francesco Pio Esposito (dk. 50) — İtalya.

Sarı kartlar: Can Uzun, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak (Türkiye).

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ İKİNCİ MAÇINDA BURSA'DA KARŞI KARŞIYA GELDİĞİ İTALYA'YA 4-1'LİK SKORLA MAĞLUP OLDU.