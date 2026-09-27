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Bursa'da kadın sanayiciler CİSİY Holding'in üretim yolculuğunu yerinde gördü

GAİA üyeleri Bursa'da CİSİY Holding temsilcisi Aynur Yalçın Zenderlioğlu ile üretim süreçleri, strateji ve iş birliği olanaklarını görüştü.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bursa'da kadın sanayiciler CİSİY Holding'in üretim yolculuğunu yerinde gördü

Buluşmanın amacı:

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın sanayiciler, GAİA Kadın Sanayi Platformu kapsamında Bursa'da bir araya geldi. Toplantının ev sahibi CİSİY Holding'in kadın temsilcisi Aynur Yalçın Zenderlioğlu oldu. Katılımcılar, şirketin yaklaşık 50 yıllık üretim geleneğini yerinde görüp ihracat süreçleri, üretim hattı uygulamaları ve liderlik deneyimlerini paylaştı.

Platformun stratejik etkisi:

GAİA kısa süre önce kuruldu ve farklı sektörlerden sanayici kadınları şehir şehir bir araya getirerek deneyim paylaşımı, yeni iş birlikleri ve kadın liderliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Kurucu sanayici Gamze İnci Kalyoncu, Bursa'da gördükleri tablodan etkilendiklerini ve ev sahipliği için Aynur Yalçın Zenderlioğlu'na teşekkür ettiklerini söyledi.

Kurucu başkanlardan Selcen platformu "stratejik iş birliklerini merkeze alan güçlü bir ekosistem" olarak tanımlarken, Fatma Aydoğdu ise GAİA'nın sanayide kadın istihdamını artırmak ve yeni ticari fırsatlar yaratmak için önemli bir köprü olacağını vurguladı.

Zenderlioğlu'nun üretim vizyonu:

Aynur Yalçın Zenderlioğlu toplantıda hedeflerinin "birlikte üretmek, birlikte büyümek ve kadınların sanayideki gücünü daha da ileri taşımak" olduğunu belirtti. Zenderlioğlu, "Kadınları dünyaya uydurmayı düşünmeyin, dünyayı kadınlara uydurmayı düşünün" sözünü aktararak kadınların sınır tanımadığını ifade etti.

Mevlana'nın "Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım" sözüne atıfta bulunan Yalçın Zenderlioğlu, günümüzde vizyon kıtlığının üretimde ve iş dünyasında tekrar eden, taklit eden anlayışı beslediğini; bunu ise cesur, girişimci ve çok yönlü kadınların değiştireceğini söyledi.

Yalçın, şirketin kuruluş dönemine dair de konuştu. 1979 yılında başlayan üretim tutkusunun bugün kıtaları aşan bir holding yapısına dönüştüğünü, Onursal Başkanları ve babaları Mehmet Muhittin Yalçın tarafından atılan temellerin; etik üretim, saygı ve güven ilkeleri üzerine kurulu olduğunu belirtti. "Ve en iyi yaptığımız şeyi yaptık. Hiç durmadan üretmek, üretmek, üretmek" sözleriyle sürdürülebilir üretim vurgulandı.

Toplantı, kadın sanayiciler arasında bilgi akışı ve somut iş birlikleri için bir başlangıç niteliği taşıyor. GAİA çatısı altında gerçekleşen bu tür buluşmaların, sanayide kadınların görünürlüğünü ve etkinliğini artırarak yeni ticari ve yönetsel fırsatların önünü açması bekleniyor.

SANAYİCİ KADINLAR, ZENDERLİOĞLU’NUN ÜRETİM YOLCULUĞUNA TANIKLIK ETTİ

SANAYİCİ KADINLAR, ZENDERLİOĞLU’NUN ÜRETİM YOLCULUĞUNA TANIKLIK ETTİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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