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Bursa'da mahalle tartışması vatandaşların müdahalesiyle sona erdi

Bursa Osmangazi Atıcılar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, birinin otomobille gelmesiyle tırmanırken vatandaşların müdahalesiyle sonlandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da mahalle tartışması vatandaşların müdahalesiyle sona erdi

Olayın gerçekleştiği yer

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, taraflardan birinin olay yerine otomobille gelmesi gerginliği artırdı.

vatandaşların müdahalesi

Çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı ve gerilmenin daha fazla büyümesi önlendi. Müdahalenin ardından taraflar ayrılırken olayın nasıl başladığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

görüntüler ve kamuoyuna yansıması

Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı; kayıtlar olay esnasındaki kısa süreci belgeledi. Olayla ilgili resmi açıklama yapılmadığı için soru işaretleri sürüyor, mahalle sakinlerinin araya girmesi ise dikkat çekti.

BURSA’DA İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

BURSA’DA İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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