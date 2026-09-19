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Bursa'da miniklere özel alanda lezzet, oyun ve spor buluştu

5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali'nde oluşturulan 'Çocuk Etkinlik Alanı', atölye, Dede Korkut anlatıları ve zumba ile çocukları ağırladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bursa'da miniklere özel alanda lezzet, oyun ve spor buluştu

Festivalde amaç ve organizasyon:

Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, bu yıl 'Fetheden Lezzetler' temasıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği katkılarıyla düzenlendi. Festivalin öncelikli hedefi şehir mutfağını tanıtmak ve ziyaretçilere zengin bir lezzet deneyimi sunmak olarak açıklandı. Etkinlikler yoğun ilgi görürken, organizasyon yalnızca gastronomi sunumlarıyla sınırlı kalmayıp ailelere yönelik programlara da yer verdi.

Çocuk etkinlik alanı:

Festival alanında kurulan Çocuk Etkinlik Alanı, minik ziyaretçilere eğlence, spor ve kültürel içerikler sundu. Alan, ebeveynlerle birlikte katılınabilecek atölyeler ve sahne gösterileriyle çocukların hem keyifli vakit geçirmesine hem de geleneksel kültürle buluşmasına imkan tanıdı.

Gün gün etkinlikler:

Festivalin ilk gününde ebeveyn-çocuk kek yapımı ve süsleme atölyesi gerçekleştirildi. Aynı gün, Dede Korkut hikayelerinden hareketle mutfak kültürü, beslenme alışkanlıkları ve sofra geleneklerinin anlatıldığı etkinlik ile Karagöz-Hacivat gölge oyunu yer aldı. Bu programlar çocukların hem el becerilerini geliştirmesine hem de kültürel mirası tanımasına katkı sağladı.

İkinci günde ise alanda bir zumba etkinliği düzenlendi; yine ebeveyn-çocuk kek atölyesi ve Dede Korkut anlatıları çocuklarla buluştu. Organizasyon, çocuklara yönelik programların festivalin son gününe kadar devam edeceğini duyurdu ve böylece ailelere her gün farklı bir etkinlik akışı sundu.

Festivaldeki çocuk odaklı içerikler, gastronomik sunumlarla paralel yürütülerek ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sağladı. Hem eğitici hem eğlendirici nitelikteki atölyeler ve gösteriler, ailelerin etkinlik alanına ilgisini artırdı ve festival programının çeşitliliğini ortaya koydu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL ‘FETHEDEN LEZZETLER’ TEMASIYLA DÜZENLENEN...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL ‘FETHEDEN LEZZETLER’ TEMASIYLA DÜZENLENEN ULUSLARARASI 5. BURSA GASTRONOMİ FESTİVALİ, ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN ‘ÇOCUK ETKİNLİK ALANI’ İLE DE MİNİK ZİYARETÇİLERİNİ EĞLENCE, SPOR VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE BULUŞTURUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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