Bursa'da multidisipliner obezite merkezi EASO akreditasyonunu yeniledi

İl bazında öncü merkez, uluslararası tescile kavuştu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Binası'nda hizmet veren Obezite Merkezi, multidisipliner tedavi anlayışı ve sonuç odaklı çalışmalarıyla Avrupa Obezite Araştırma Derneği (EASO) değerlendirmelerinden geçerek yeniden uluslararası akreditasyon aldı. Sağlık Bakanlığı onaylı merkez, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda bölgesel düzeyde obeziteyle mücadelede öncü rolünü sürdürüyor.

multidisipliner tedavi anlayışı:

Merkezin sunduğu bakım modelinin temelinde birden çok disiplinin koordineli çalışması bulunuyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem Kıyıcı merkezde uygulanan yaklaşıma ilişkin değerlendirmesinde şunları vurguladı: "Merkezimizde obeziteli bireylerin değerlendirme, tedavi ve takip süreçlerini uzman hekimlerimizin yanı sıra psikolog, diyetisyen, egzersiz uzmanı ve obezite eğitim hemşirelerimizle birlikte multidisipliner bir anlayışla sürdürmekteyiz". Bu yapı, hastaların fizyolojik, davranışsal ve yaşam tarzı boyutları aynı anda ele alınarak izlenmesini sağlıyor.

cerrahi konseyler ve erişilebilir hizmet:

Kalıcı kilo yönetimi için cerrahi seçeneğin değerlendirildiği vakalarda merkez, periyodik olarak Genel Cerrahi Kliniği ile ortak konseyler yapıyor. Prof. Dr. Kıyıcı bu işleyişe ilişkin olarak, "Amacımız; obeziteli bireylere bireyselleştirilmiş, bilimsel kanıta dayalı ve çok yönlü bir sağlık bakım hizmeti sunmaktır. Kısaca Merkezimizin amacı obeziteli bireylere bireyselleştirilmiş, bilimsel kanıta dayalı ve çok yönlü bir sağlık bakım hizmeti sunmak olarak özetleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Merkez, bölgesel sağlık hedefleri doğrultusunda obeziteyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor ve kilo fazlası nedeniyle sağlık sorunları yaşayan kişileri hizmet almaya davet ediyor. EASO akreditasyonu, merkezin uluslararası standartlara uygun bakım sunduğunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NİLÜFER EK BİNASI’NDA HİZMET VEREN OBEZİTE MERKEZİ, MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ ANLAYIŞI VE BAŞARILARIYLA ULUSLARARASI ALANDA TESCİLLENDİ. SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI MERKEZ, AVRUPA OBEZİTE ARAŞTIRMA DERNEĞİ (EASO) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DEĞERLENDİRMELERİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK OBEZİTE YÖNETİMİ ALANINDA YENİDEN AKREDİTE EDİLMEYE HAK KAZANDI. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN OBEZİTEYLE MÜCADELE VE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMA ÇALIŞMALARI DOĞRULTUSUNDA FAALİYETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜREN MERKEZ, BÖLGESİNDE ÖNCÜ BİR ROL ÜSTLENİYOR.