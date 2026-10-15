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Bursa'da otobüste çıkan tartışma sonrası kapı camı yumrukla kırıldı

Nilüfer'de özel halk otobüsünde sürücüyle tartışan kişi, öfkesiyle kapı camını yumrukla kırdı; olay araç içi kamerasına yansıdı, yolcular panik yaşadı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da otobüste çıkan tartışma sonrası kapı camı yumrukla kırıldı

Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, özel halk otobüsü şoförü ile tartışan bir kişi, tartışmanın ardından öfkesini kontrol edemeyip otobüsün kapı camını yumrukla kırdı. Olay sırasında araçtaki yolcular büyük panik yaşadı.

Görüntülere göre camın kırılması anında panik ve şaşkınlık öne çıktı; şans eseri kimsenin yaralanmadığı, ancak otobüste maddi hasar oluştuğu ifade edildi. Olayın ardından şüpheli bölgeden uzaklaştı.

Görüntüler ne gösteriyor:

Araç içi kamerasına yansıyan kayıtlar, tartışmanın büyümesini, şüphelinin öfkeyle hareket etmesini ve camı yumrukla kırma anını net şekilde kaydetti. Kayıtlarda yolcuların tepkileri ve olayın yarattığı kısa süreli kargaşa da belli oluyor.

Sonuç ve etkiler:

Olayta yara bildirilmezken, otobüste maddi hasar oluştuğu vurgulanıyor. Görüntüler, yaşananların tespit edilmesi açısından önemli bir görsel kayıt sağladı. Olayın ardından şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

BURSA&#039;DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜYLE TARTIŞAN ŞÜPHELİ, SONRASINDA ELİNE ALDIĞI TAŞ İLE OTOBÜS...

BURSA'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜYLE TARTIŞAN ŞÜPHELİ, SONRASINDA ELİNE ALDIĞI TAŞ İLE OTOBÜS KAPISININ CAMINI KIRDI. O ANLAR SANİYE SANİYE ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIRKEN, ŞÜPHELİ İSE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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