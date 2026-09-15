Dolar 48,6554 +0,03%
Euro 56,1098 +0,04%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.770,47 -0,11%
EUR/USD 1,1537 -0,05%
Brent Petrol 108,41 -0,31%
--°

Bursa'da otoyolda arkadan çarpma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında S.D. idaresindeki motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 20:51

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 21:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da otoyolda arkadan çarpma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Bursa'da otoyolda arkadan çarpma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Bursa'nın Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu yakınlarında meydana gelen kazada, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. S.D. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

soruşturma başlatıldı:

Hastanede tedavi altına alınan S.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

KAMYONA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

KAMYONA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı
images

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düşt...
images

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı
images

Güdül'de okul servislerinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi