Bursa'da şafak baskını: koçbaşlarıyla girilen 95 adrese 122 gözaltı

Bursa merkez ile Karacabey ve Orhaneli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, narkotik ekipleri geniş çaplı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında toplam 95 adrese baskın yapıldı ve 122 şüpheli yakalandı; 4 kişinin ise firari olduğu bildirildi.

operasyonun detayları:

Operasyon, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, Bursa, Karacabey ve Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla gerçekleştirildi. Şafak vakti başlatılan harekâtta dronlarla havadan destek sağlandı, bazı adreslere ise özel harekât polisleri eşliğinde koçbaşlarıyla kapılar kırılarak girildi. Baskınlara toplam 150 ekip ve 850 personel katıldı; şüphelilerin yakalanması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

ele geçirilen maddeler ve silahlar:

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilenler şöyle kaydedildi: 5 kilo 700 gram metamfetamin, 4 kilo 140 gram esrar, 4 kilo 300 gram sentetik kannabinoid, 43 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 22 adet ecstasy ve 23 adet sentetik hap. Ayrıca aramalarda 2 hassas terazi, 4 tabanca, 4 tüfek, 21 tüfek kartuşu ve 229 fişek ele geçirildi.

soruşturma ve kamu güvenliği:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yürütülen operasyonun toplum sağlığını ve kamu düzenini korumaya yönelik olduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiği, firari olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız devam edeceğini vurguladı.

GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 122 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, FİRARİ DURUMDA BULUNAN 4 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.