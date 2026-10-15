Dolar 49,5243 +0,11%
Euro 55,7019 +0,31%
Bist 11.776,04 -2,44%
Altın Gram 6.701,91 +0,94%
EUR/USD 1,1240 +0,17%
Brent Petrol 102,71 -0,45%
--°

Bursa’da sağanak sonrası Suuçtu Şelalesi doğanın gücünü gösterdi

Suuçtu Şelalesi'nde sağanak sonrası su akışı hızlandı; dökülen sular yoğun buhar ve sis oluşturdu, yürüyüş yolları suyla kaplandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bursa’da sağanak sonrası Suuçtu Şelalesi doğanın gücünü gösterdi

Bursa'da Suuçtu Şelalesi'nde taşkın görüntüleri

İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağışın ardından Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi büyük oranda coştu. Yağış sonrası derelerde ve şelalede artan su hacmi, bölgede dramatik görseller oluşturdu.

yağışın doğrudan etkileri:

Şelaleden dökülen suların hızı ve hacmi belirgin biçimde yükseldi; bu yükseliş sonucu çevrede yoğun bir buhar ve sis tabakası oluştu. Görüntüler, sağanak yağışın doğrudan etkisini ve su akışındaki ani değişimleri gözler önüne serdi.

yürüyüş alanları ve çevresel görünüm:

Şelalenin etrafındaki yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarında su birikintileri ve çamurlu zemin oluştu. Ziyaretçiler için zemin kayganlaşırken, bazı patikalar geçici olarak kullanışsız hale geldi. Bölgedeki manzara, hem doğal güzellik hem de yağışın yarattığı dinamizmi bir arada sundu.

Suuçtu çevresinde kaydedilen görüntüler, sağanak sonrası doğanın gösterdiği gücü somutlaştırdı. Yetkililerin ve ziyaretçilerin mevsim koşullarına dikkat etmesi, olası tehlikelerin önlenmesi açısından önem taşıyor.

BURSA’DA SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE SUUÇTU ŞELALESİ COŞTU

BURSA’DA SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE SUUÇTU ŞELALESİ COŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Camide mahsur kalan imam ve cemaat gençlerin kayığıyla güvenli bölgeye taşındı
images

Yağışa karşı kilometrelerce branda: Keban havzasında 80 bin ton üzüm korunuyor
images

Mezitli'de trafik akışını hızlandıracak bin 720 metrelik entegre kavşakta 7/24 ç...
images

Çalıcuma köyünde yol standardı yükseldi: asfalt yama çalışmaları tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma 22 ilde eş zamanlı operasyonla DEAŞ'in finans ve propaganda kanallarını hedef aldı

Asırlık mezarlardan şehitliğe: Saimbeyli'de iki kardeşin anısı yaşatılıyor

Üç yıl sonra delillendirilen soruşturma: Kemalpaşa'da Ömer Şenol davasında 4 tutuklama

Geminbeli tüneli'ne yeni tarih: kasımda açılması hedefleniyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı