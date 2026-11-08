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Bursa'da sinyal vermeyen sürücünün ani dönüşü refüje çıkardı

Bursa Ankara Yolu Caddesi'nde sinyal vermeden orta şeritten sağa dönen araç, sağ şeritteki otomobille çarpıştı; araç refüje çıktı, yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da sinyal vermeyen sürücünün ani dönüşü refüje çıkardı

Bursa Ankara Yolu Caddesi'nde araç refüje çıktı:

Kaza, Bursa Ankara Yolu Caddesi'nin İzmir istikameti, Davutdede metro istasyonu önünde meydana geldi. Orta şeritte seyir halinde olan bir otomobil, sinyal vermeden ani manevrayla sağa dönmek istedi; bu sırada sağ şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı.

Kaza anına ilişkin görüntüler:

Kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde orta şeritte ilerleyen otomobilin bir anda sağa yönelerek sağ şeritteki araca çarptığı ve çarpmanın ardından diğer aracın refüje çıktığı anlar saniye saniye yer aldı.

Hasar ve yaralanma durumu:

Kazada yaralanan olmadı, ancak iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Olay yerindeki araçların konumu ve çarpmanın etkisi videoda net biçimde görüldü.

Bursa&#039;da hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu: O anlar kamerada

Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu: O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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