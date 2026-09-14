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Bursa'da tırla çarpışan iki genç için son veda

Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi'ndeki kazada tırla çarpışan motosikletteki Remzi Manavoğlu (18) ve Muhammed Yusuf Ezer toprağa verildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 18:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa'da tırla çarpışan iki genç için son veda

Bursa'da trafik kazasında iki genç yaşamını yitirdi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir tırın motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan iki genç hayatını kaybetti. Olay, Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi mevkiinde gerçekleşti; bölge halkı ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, sürücü Recep Ö. idaresindeki tır, seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Remzi Manavoğlu (18) ve Muhammed Yusuf Ezer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, her iki gencin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili ayrıntılı çalışma yaptı ve cenazeler incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

cenaze törenleri ve uğurlama:

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelere teslim edildi. Muhammed Yusuf Ezer için Yeni Mahalle Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, vatandaşların ve yakınlarının katılımı ile Kent mezarlığında toprağa verildi. Remzi Manavoğlu ise Ortaköy Mahallesi Camii’nde kılınan namazın ardından Ortaköy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenlerinde aile yakınları ve komşular gözyaşlarına hakim olamadı; kent sakinleri gençlerin kaybını derin bir üzüntüyle karşıladı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve olayın oluş biçimiyle ilgili incelemeler devam ediyor.

BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE TIR İLE ÇARPIŞMA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN MOTOSİKLETLİ 2 GENÇ...

BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE TIR İLE ÇARPIŞMA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN MOTOSİKLETLİ 2 GENÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA İNEGÖL İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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