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Bursa’da trafikte tehlikeli hamle: araç önünü kestiler, kişi başı 180 bin lira ceza

İnegöl girişinde seyir halindeki aracın önünü kesip inen sürücü ve yolcusuna kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:49

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa’da trafikte tehlikeli hamle: araç önünü kestiler, kişi başı 180 bin lira ceza

Olayın gelişimi

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan İbrahim B. yönetimindeki 26 AOD 650 plakalı otomobilin önü, aynı yönde ilerleyen Tarık Ş. idaresindeki 16 ACF 789 plakalı araç tarafından kesildi.

Tarık Ş. ve araçtaki yolcu Hidayet Ş., araçtan inip diğer sürücünün otomobiline yaklaşarak hakarette bulundu. Olay sırasında İbrahim B. aracından inmeyip yoluna devam ederek durumu Bölge Trafik Büro Amirliği ve Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Yapılan inceleme ve ihbar süreci

İhbar üzerine bölge ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, iki şüpheliye yönelik ihlal davranışının tespit edilmesiyle soruşturma süreci işletildi. Şüphelilerin araçtan inerek diğer sürücüye yönelik tutumları kayıtlara geçti.

Uygulanan cezai işlemler

Yetkili ekiplerin incelemesi sonucunda Tarık Ş. ve yolcu Hidayet Ş.'ye "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" kapsamında kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü Tarık Ş.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve olayda kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Görüntüler ve kayıt altına alma

Yaşanan gerilim anları, İbrahim B.'nin aracındaki araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtlar, olayın tespit edilmesi ve idari işlemlerin uygulanmasında delil teşkil etti. Olayla ilgili soruşturma ve idari süreç devam ediyor.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESEREK ARAÇTAN İNEN SÜRÜCÜ VE...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESEREK ARAÇTAN İNEN SÜRÜCÜ VE YOLCUYA TOPLAM 360 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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