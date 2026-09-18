Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Bursa'da üç metrelik tabakta ortak döner sofrası

Gastronomi Festivali'nde yaklaşık 3 metrelik özel tabakta servis edilen Bursa döneri, vatandaşların birlikte paylaştığı renkli bir sofra deneyimi sundu.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 18:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa'da üç metrelik tabakta ortak döner sofrası

Bursa'da festivalde yaklaşık 3 metrelik tabakta ortak döner tadımı

Bursa'da düzenlenen Gastronomi Festivali kapsamında, yaklaşık 3 metrelik özel bir tabakta hazırlanan Bursa döner kebabı misafirlere ikram edildi. Tek bir tabaktan yapılan servis, festival alanında yoğun ilgi çekti ve çok sayıda kişinin aynı sofrada buluşmasına olanak sağladı.

Etkinlik ve sunum detayları:

Festival alanında kurulan geniş tabak etrafında bir araya gelen vatandaşlar, Bursa'nın yöresel lezzeti Bursa döner kebabı'nı birlikte tatma imkânı buldu. Ortaya çıkan görüntüler festival atmosferini güçlendirirken, katılımcıların ikrama gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Sunumun amacı, geleneksel lezzetleri büyük ve paylaşıma açık bir formatla sunarak hem görsel hem de toplumsal bir deneyim oluşturmak olarak tanımlandı. Tek tabaktan servis edilen ikram, festivalin kolektif ruhunu vurgulayan bir etkinlik olarak öne çıktı.

Organizatörün mesajı:

Etkinlik sonrası konuşan Bahadır Tanrıverdi, çalışmayla Bursa'nın kadim gastronomi kültürüne dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtti. Tanrıverdi, amaçlarının Bursa'nın geleneksel lezzetlerini insanlarla samimi ve sıcak bir ortamda buluşturmak olduğunu ifade etti.

Tanrıverdi ayrıca, 3 metrelik özel tabak fikrinin birlikteliği gözler önüne sermek amacıyla hayata geçirildiğini ve döner kebabın aynı sofrada paylaşılmasının kendileri için anlamlı olduğunu vurguladı.

Etkinlik boyunca oluşan renkli görüntüler ve katılımcıların yoğun ilgisi, festival programına canlılık kattı ve bölgesel lezzetlerin tanıtımına hizmet etti.

BURSA’DA DÜZENLENEN GASTRONOMİ FESTİVALİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 3 METRELİK ÖZEL TABAKTA BURSA DÖNER...

BURSA’DA DÜZENLENEN GASTRONOMİ FESTİVALİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 3 METRELİK ÖZEL TABAKTA BURSA DÖNER KEBABI İKRAM EDİLDİ. TEK BİR TABAKTAN YAPILAN İKRAM, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü