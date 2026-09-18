Bursa'da üç metrelik tabakta ortak döner sofrası

Bursa'da festivalde yaklaşık 3 metrelik tabakta ortak döner tadımı

Bursa'da düzenlenen Gastronomi Festivali kapsamında, yaklaşık 3 metrelik özel bir tabakta hazırlanan Bursa döner kebabı misafirlere ikram edildi. Tek bir tabaktan yapılan servis, festival alanında yoğun ilgi çekti ve çok sayıda kişinin aynı sofrada buluşmasına olanak sağladı.

Etkinlik ve sunum detayları:

Festival alanında kurulan geniş tabak etrafında bir araya gelen vatandaşlar, Bursa'nın yöresel lezzeti Bursa döner kebabı'nı birlikte tatma imkânı buldu. Ortaya çıkan görüntüler festival atmosferini güçlendirirken, katılımcıların ikrama gösterdiği ilgi dikkat çekti.

Sunumun amacı, geleneksel lezzetleri büyük ve paylaşıma açık bir formatla sunarak hem görsel hem de toplumsal bir deneyim oluşturmak olarak tanımlandı. Tek tabaktan servis edilen ikram, festivalin kolektif ruhunu vurgulayan bir etkinlik olarak öne çıktı.

Organizatörün mesajı:

Etkinlik sonrası konuşan Bahadır Tanrıverdi, çalışmayla Bursa'nın kadim gastronomi kültürüne dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtti. Tanrıverdi, amaçlarının Bursa'nın geleneksel lezzetlerini insanlarla samimi ve sıcak bir ortamda buluşturmak olduğunu ifade etti.

Tanrıverdi ayrıca, 3 metrelik özel tabak fikrinin birlikteliği gözler önüne sermek amacıyla hayata geçirildiğini ve döner kebabın aynı sofrada paylaşılmasının kendileri için anlamlı olduğunu vurguladı.

Etkinlik boyunca oluşan renkli görüntüler ve katılımcıların yoğun ilgisi, festival programına canlılık kattı ve bölgesel lezzetlerin tanıtımına hizmet etti.

BURSA’DA DÜZENLENEN GASTRONOMİ FESTİVALİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 3 METRELİK ÖZEL TABAKTA BURSA DÖNER KEBABI İKRAM EDİLDİ. TEK BİR TABAKTAN YAPILAN İKRAM, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.