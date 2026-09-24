Bursa'da üretim, ihracat ve TEKNOSAB odaklı kalkınma mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Bursada iş dünyasının temsilcileriyle buluştu. BTSO Müşterek Meslek Komiteleri ve Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda yapılan değerlendirmelerde üretim, finansmana erişim, TEKNOSAB ve ülke ihracat performansı öne çıkan başlıklar oldu. Toplantıya BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

bursa'nın üretim gücü ve finansmana erişim:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının karşılaştığı maliyet artışları ve finansman yükünün işletmeleri ciddi şekilde zorladığını vurguladı. Burkay, "Artan maliyetler ve finansman yükü firmalarımızı çok ciddi anlamda zorlamıştır" diyerek, üretim hatlarının yeniden kurulması ve kaybedilen müşterilerin geri kazanılmasının uzun zaman aldığını belirtti: "Bir üretim hattını sağlamak belki kolay, ama onu yeniden kurmak ve kaybedilen müşteriyi geri kazanmak yıllar alıyor."

Burkay, finansman imkanlarının üretimi sürdüren, çalışanını koruyan ve ihracat yapan işletmelere ulaşmasının önemine dikkat çekti. Bursa'nın dış ticaret verilerini paylaşan Burkay, kentin 118 ülkeye 20 milyar dolar ihracat ve 36 milyar dolar dış ticaret hacmiyle ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade etti. Ayrıca 1 Ekim'de yapılacak oda seçimlerine çağrı yaparak üyelerden odalarına sahip çıkmalarını istedi.

kalkınma hedefleri, projeler ve küresel riskler:

Bursa Valisi Erol Ayyıldız konuşmasında şehrin insan kaynağı ve üretim altyapısının Türkiye'nin kalkınmasında kilit rol oynadığını belirtti. Ayyıldız, otomotiv, tekstil, makine ve gıda sektörlerinin Bursa'yı "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda ileri taşıyacak imkânlar sunduğunu söyledi ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin hedefleri arasında dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasına girmenin bulunduğunu ve bunun ekonomik dönüşümle birlikte demokratikleşmeyi de gerektirdiğini ifade etti: "Şimdi biz mecburuz. Dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış on ülkesi arasına girmeye mecburuz." Ala ayrıca ekonomik yapının tarımdan sanayiye, sanayiden bilgi ekonomisine dönüşüne dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Bursa'nın üretim, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesine işaret ederek şunları söyledi: "Bursa gerçekten gurur duyduğumuz bir şehir. Üreten bir şehir, girişimci, yenilikçi bir şehir." Yılmaz, TEKNOSAB'da atılan adımlar ve Söz İstikbal Projesi'nin temelinin atılmasından söz ederek yeni nesil organize sanayi bölgelerinin önemine vurgu yaptı. TEKNOSAB'ın planlama ve altyapı yaklaşımının örnek oluşturduğunu belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin olarak da rakamları paylaştı: "Bütün bu şartlara rağmen, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 280 milyar doları aşmıştır. Bugün 280 milyar dolar mal ihracatı, 125 milyar dolar hizmet ihracatını topladığınızda 405 milyar dolara ulaşan bir ihracatımız var." Ayrıca ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payının 2024'te yüzde 40'lara çıktığını ve kilogram başına kazancın artırıldığını söyledi.

Yılmaz, küresel ölçekte artan belirsizliklere de dikkat çekerek "Krizler artık istisna olmaktan çıktı, neredeyse kural haline geldi" değerlendirmesinde bulundu ve siyasi istikrarın, güçlü liderlik ve deneyimli kadroların bu ortamda önemini vurguladı.

Toplantı, Bursa'da üretimin desteklenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve TEKNOSAB gibi yeni nesil yatırımlarla şehrin ve ülkenin ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik ortak iradenin teyit edilmesiyle sona erdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA GELDİĞİ BURSA’DA İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.