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Bursa'da yağışta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki araçlara çarparak ters döndü

Osmangazi'de yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün 16 FL 706 plakalı aracı park halindeki üç araca çarpıp ters döndü; 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:15

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da yağışta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki araçlara çarparak ters döndü

Bursa'da yağışta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki araçlara çarparak ters döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi 726. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarparak devrildi. Olayda araçta bulunan sürücü ve yolcular yaralandı, park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Kaza anı ve yaralananlar

Kaza, saat 08.00 sıralarında yaşandı. 16 FL 706 plakalı otomobil, yağışlı havada ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki araçlara çarptı, ardından ters döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki 3 araç hasar gördü. Ters dönen araçta bulunan sürücü ve yolculara olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve görüntüler

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve trafik polis ekipleri, kaza yerinde inceleme başlattı. Trafik polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tutup soruşturmayı sürdürürken, kaza anına ilişkin görüntülerin çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı belirtildi.

BURSA&#039;DA SEYİR HALİNDEYKEN SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ...

BURSA'DA SEYİR HALİNDEYKEN SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK TERS DÖNDÜ. KAZADA ARAÇTA BULUNAN SÜRÜCÜ VE YOLCULAR YARALANIRKEN, AYRICA PARK HALİNDEKİ 3 ARAÇ HASAR OLUŞTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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