Bursa’da yağışta takla atan araç ve Kestel çevresinde şerit daralması kaynaklı kaza

Olayların genel görünümü

Bursa’da sabah saatlerinde iki ayrı noktada trafik kazaları meydana geldi. İlk olay Bursa İzmir otobanı TEKNOSAB ile Karacabey arasındaki yolda, ikincisi ise Kestel metro istasyonu civarında yaşandı. Her iki kazada da araçlarda hasar oluşurken, bölge halkı ve yetkililerde tedirginlik oluştu.

TEKNOSAB-Karacabey: yağış ve takla

TEKNOSAB ile Karacabey arasındaki yolda sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bir sürücü aracın kontrolünü kaybetti ve araç yolda takla attı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından trafik ekipleri ve ilgili birimler bölgeye intikal ederek inceleme başlattı.

Kestel metro çevresi: şerit daralması ve güvenlik kamerası

Kestel metro istasyonu yakınında meydana gelen ikinci kaza ise bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sağ şeridin araçlar tarafından kapatılması ve yolcuların yol üzerinde indirilmesi nedeniyle yol iki şeride düştü; bu daralma sonucu seyir halindeki araçların sıkışması kazaya zemin hazırladı. Görüntülerde trafik sıkışıklığı içinde araçların birbirine yaklaştığı ve daralan alanda çarpışma yaşandığı görülüyor.

Vatandaşların tepkisi ve talepleri

Bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar, araçların yol üzerinde durarak yolcu indirmesinin trafik güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Vatandaşlar, kaza riskinin azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN SIKIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZA, BÖLGEDEKİ GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.