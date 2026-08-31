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Bursa'da yakıt doldururken kamyonetin çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Bursa Kestel'de yakıtı biten otomobilin sürücüsü, araca yakıt doldururken arkadan çarpan kamyonetin etkisiyle ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da yakıt doldururken kamyonetin çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Kaza yeri ve olayın gelişimi:

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Kale Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 16 P 0943 plakalı otomobilin sürücüsü Turan Reşber, yakıtı bitince aracını sağ şeride çekti. İddiaya göre güvenlik tedbiri almadan araca yakıt doldururken arka taraftan gelen bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay yerinde müdahale:

Çarpmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Halit T. ve aracın plakası 16 BGR 322 olarak tespit edildi.

Hastanede müdahaleler ve soruşturma:

Ağır yaralanan Turan Reşber, yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Reşber kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

BURSA&#039;DA YAKITI BİTEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, ARACINA YAKIT İKMALİ YAPTIĞI SIRADA ARKADAN GELEN...

BURSA'DA YAKITI BİTEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, ARACINA YAKIT İKMALİ YAPTIĞI SIRADA ARKADAN GELEN KAMYONETİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI. AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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