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Bursa’da yanan orman alanı bir yılda dramatik şekilde geriledi

2025'te 5.380 hektar yanan Bursa ormanları 2026'da 42,2 hektara indi; yangın sayısı 88'den 46'ya geriledi, önlem ve ağaçlandırma çalışmaları etkili oldu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Bursa’da yanan orman alanı bir yılda dramatik şekilde geriledi

2025-2026 verilerinde sert düşüş:

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre 2025 yılında Bursa, Yalova ve Bilecik illerinde toplam 129 orman yangını sonucunda 16.900 hektarlık alan zarar görmüştü. Bursa özelinde ise 2025'te 88 yangında 5.380 hektar ormanlık alan yanmıştı.

2026 verilerinde ise Bursa'daki yangın sayısı 46'ya, yanan ormanlık alan miktarı ise 42,2 hektara geriledi. Bu sonuçla yangın sayısında yüzde 47,7, yanan alan miktarında ise yüzde 99,2 oranında azalma kaydedildi.

Müdahale kapasitesi ve teknoloji:

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlarla mücadeledeki kapasitesini araç ve insan kaynağıyla güçlendirdiklerini bildirdi. Bölge müdürlüğünde hizmet veren araç ve iş makineleri arasında 57 arazöz, 15 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 9 dozer, 13 greyder, 6 ekskavatör, 4 helikopter ve 2 insansız hava aracı bulunuyor. Ayrıca bu yıl iki yangın söndürme uçağının sisteme katılması planlanıyor.

Personel sayıları da şu şekilde: 269 mühendis, 45 muhafaza memuru, 205 memur ve 835 işçi olmak üzere toplam 1.663 personel görev yapıyor. Buna ek olarak 7.742 orman yangını gönüllüsü ile çalışmalar yürütülüyor. EFIS raporları ve FIRMS verilerine atfen Türkiye'nin yangınla mücadelede dünya sıralamasında önde olduğuna dikkat çekildi.

Havadan gözetleme ve ihbar süreçleri de iyileştirildi. Yenişehir'de konuşlu İHA'lar ile Bayraktar TB2 insansız hava araçları 24 saatlik gözetleme sağlıyor; duman ortaya çıkmadan küçük ısı kaynaklarını tespit edip en yakın ekibe bilgi aktarımı mümkün olabiliyor. İhbar ile ilk müdahale arasındaki sürenin yaklaşık 10 dakika olduğu belirtildi ve bir yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede 1-2 gün boyunca gözetleme ve kontrollerin sürdüğü ifade edildi.

Yanan alanların restorasyonu ve toplumsal seferberlik:

Yanan alanlarda Orman Genel Müdürlüğü yöresel ormancılık bilim ve teknikleri doğrultusunda yeniden ormanlaştırma yapılıyor. Yangın türü, zarar gören ağaç türü, toprak yapısı ve iklim şartları gözetilerek ya tohum serpilmekte ya da fidan dikimi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda yanan alanların hiçbir surette imara açılmayacağı ve başka amaçlarla kullanılamayacağı açıklandı.

Bölge Müdürlüğü, yangın sahalarında doğal gençleştirme ile fidanlandırma çalışmalarını bir arada yürütüyor. 2025 yılında yapılan tohum ve fidan dikimlerinin yaklaşık yüzde 90 başarı sağladığı tespit edildi. Kızılçam tohumlarının drone ile dağıtılması gibi yöntemlerin özellikle ulaşılması zor kayalık sahalarda etkili olduğu vurgulandı.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım'da Bursa genelinde 28 farklı noktada tören düzenlenecek ve hedeflenen çalışmalar arasında 42,2 hektarın ağaçlandırılması ile 48.500 fidanın toprakla buluşturulması yer alıyor. Ayrıca 2026 yılı için Bursa iline ait 3,5 milyon fidan üretildiği ve kış dönemi boyunca bu fidanların Bursa, Bilecik ve Yalova'nın farklı alanlarında dikileceği bildirildi.

Yetkililer, yanan her metrekare alanın takip edildiğini, beş yıl süresince bakım ve izleme yapıldığını ve ağaçlandırmanın sahada kalıcı hale gelmesinin yaklaşık 15-20 yıl sürebileceğini belirtti. Bu kapsamlı önlem, müdahale ve yenileme yaklaşımı, 2026 yılındaki sert düşüşün temel gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Bursa&#039;da yanan ormanlık alan yüzde 99 azaldı

Bursa'da yanan ormanlık alan yüzde 99 azaldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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