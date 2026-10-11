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Bursa'da yarışmalar tartışıldı: mimarlığın geleceği ve kamusal değer

Osmangazi'de düzenlenen '700. Yılında Bursa Mimarlığı Konuşuyor' etkinliğinde mimari tasarım yarışmalarının kent için değerleri ve mesleki etkileri tartışıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa'da yarışmalar tartışıldı: mimarlığın geleceği ve kamusal değer

Bursa'da yarışmalar tartışıldı: mimarlığın geleceği ve kamusal değer

Osmangazi Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi iş birliğinde düzenlenen "700. Yılında Bursa Mimarlığı Konuşuyor" programının ikinci gününde, mimari tasarım yarışmalarının rolü kapsamlı biçimde ele alındı. Hisar Arkeopark içindeki Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleşen oturumlarda yarışma kültürünün güçlendirilmesi, şartnamelerin niteliği ve uygulama süreçleri ön plana çıktı.

yarışmaların kapsamı ve amaçları:

Panellerde vurgulanan temel nokta, mimari tasarım yarışmalarının yalnızca proje temini aracı olmadığı; nitelikli yapıların ve kamusal alanların ortaya çıkarılması, mesleki deneyim paylaşımı ve kentlerin geleceğine yönelik yeni fikirlerin geliştirilmesi bakımından da önemli bir yöntem olduğuydu. Oturumlarda yarışma şartnamelerinin hazırlanması, jüri üyelerinin seçimi, değerlendirme kriterleri ve idarelerin sorumlulukları gibi başlıklar ayrıntılı şekilde tartışıldı. Ayrıca tasarım süreci ile uygulamanın birbirine bağlanmasının, yarışma çıktılarının yaşama geçirilmesi açısından kritik olduğu ifade edildi.

panelist görüşleri ve öneriler:

Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer Hisar Arkeopark tasarımcısı sıfatıyla Türkiye'de proje yarışmalarının önemi ve geleceğin planlanması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Özer, toplantının tarihi bir mekânda yapılmasının değerine dikkat çekerek, alandaki duvar ve kalıntıların Bursa'nın geçmişine tanıklık ettiğini ve 25 yıllık emeğin sunulmasında emeği geçen belediye başkanlarına teşekkür etti.

Mimar Ömer Yılmaz ise yarışma süreçlerinin işleyişine ilişkin somut eleştirilerde bulunarak, jüriden şartnamelere, idarelerden tasarımcılara kadar birçok başlığın sistematik bir düzenleme gerektirdiğini belirtti ve "Yarışmaların şu anda bir sistematiği yok, o sistematiğin oturtulması için bu tür toplantıların bol bol yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Yüksek Mimar Hasan Özbay Türkiye’deki yarışma düzenlemeleri ve mevcut yönetmeliklerin yarattığı sorunlar üzerinde durdu; yarışma sistematiğinin geliştirilmesinin mesleğin ilerlemesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Mimar Özgür Bingöl jüri seçim ve değerlendirme eğilimlerini ele alarak ideal değerlendirme süreçlerinin nasıl oluşturulabileceğine dair görüşlerini paylaştı. Dr. Mimar M. Batu Kepekcioğlu ise şartnameler ile değerlendirme kriterlerinin yarışma başarısındaki rolünü anlattı.

Mimar Burcu Sevinç Yılmaz kamusal alan üretimine yönelik yarışmaların önemini özellikle vurgulayarak, bu tür etkinliklerin ve kayıt altına alınan tartışmaların sürecin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti: "Yarışmalar iyi projenin, nitelikli projenin elde edilmesi için çok büyük avantaj sağlıyor. Kamu yararı da sağlıyor."

sonuçlar ve yerel destek:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın panelleri takip ederek panelistlere teşekkür plaketi takdim etti. Katılımcılar, böylesi bir platformun Bursa’nın mimari mirasıyla günümüz tasarım yaklaşımlarını buluşturduğunu ve yarışma kültürünün geliştirilmesi için önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti. Panellerin ardından Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer katılımcılara Hisar Arkeopark'ı gezdirerek mekân ve buluntular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Genel değerlendirme, yarışma süreçlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale gelmesi için meslek insanları arasında sürekli bilgi ve deneyim paylaşımının gerekliliği yönünde oldu; katılımcılar, benzer toplantıların çoğaltılmasının uygulamada ilerleme sağlayacağı görüşünde birleşti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN &quot;700. YILINDA BURSA MİMARLIĞI KONUŞUYOR&quot; PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE GÜN...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN "700. YILINDA BURSA MİMARLIĞI KONUŞUYOR" PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE GÜN BOYUNCA DEVAM EDEN PANELLERDE, MİMARİ TASARIM YARIŞMALARININ YALNIZCA PROJE ELDE ETME YÖNTEMİ OLMADIĞI; NİTELİKLİ YAPILARIN VE KAMUSAL ALANLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI, MESLEKİ DENEYİMİN PAYLAŞILMASI VE KENTLERİN GELECEĞİNE YÖNELİK YENİ FİKİRLERİN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR ARAÇ OLDUĞU VURGULANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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