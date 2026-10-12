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Bursa'da yasa dışı geçiş ve barındırma ağı çökertildi

Bursa'da yürütülen operasyonlarda 65 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alındı, göçmen kaçakçılığını organize eden 11 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da yasa dışı geçiş ve barındırma ağı çökertildi

Bursa Emniyeti’nden geniş çaplı müdahale

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı göçmen transferi ve barındırma faaliyetleri açığa çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda 65 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alınırken, organizatör konumundaki 11 şüpheli gözaltına alındı.

Otoyol uygulaması: araçta 4 kişi tespit edildi

Bursa-İzmir Otoyolu Batı Gişeleri’nde durdurulan bir araçta yapılan incelemede 4 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Bu şahıslardan 3’ünün kimliksiz olduğu ve yasal kalış hakkına sahip olmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, söz konusu şahısların İzmir’den Bursa’ya götürülmeleri karşılığında 18 bin TL ücret alındığı tespit edilerek, organizatör olduğu değerlendirilen kişiler gözaltına alındı.

Adreslerdeki baskınlar ve barındırma düzeni:

Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde toplam 6 adrese düzenlenen operasyonlarda ise 61 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde bu kişilerden 50’sinin kimliksiz olduğu ve yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı, 4’ünün vize ihlali yaptığı, 2’sinin ise ikamet izni başvurusu bulunduğu saptandı. Adreslerde, şahısların yasa dışı şekilde barındırıldığı ve aylık kişi başı 3 bin TL ile 4 bin TL arasında ücret alındığı belirlendi.

Hukuki süreç ve kurumlara sevk

Operasyonlar sonucunda muhafaza altına alınan şahıslar, kimlik tespitleri ve yasal statü incelemeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi; kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmayanlar hakkında deport ve gerekli adli-idari işlemler başlatıldı. Organize suç kapsamında değerlendirilen ve göçmenlere yasa dışı barınma imkânı sağlayan 11 şüpheli hakkında da adli makamlara sevk işlemleri yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Operasyonun, şehirler arası ulaşım güzergâhlarında ve yerleşim alanlarındaki iş birlikçi ağların tespitine yönelik kapsamlı bir adım olduğu belirtildi.

BURSA’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 11 ŞÜPHELİ...

BURSA’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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