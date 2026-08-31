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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır

Bursa Yıldırım'da 11 Eylül Bulvarı Çınarönü mevkiinde 06 EPT 897 plakalı otomobilin çarptığı iki kişiden Beyhan T. ağır, Kısmet T. yaralı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 05:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, 11 Eylül Bulvarı Çınarönü Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücülüğünü Mustafa Ş.'nin yaptığı 06 EPT 897 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kısmet T. ile Beyhan T.'ye çarptı.

olayın gelişimi:

Çarpmanın etkisiyle Beyhan T. ağır şekilde yaralanırken, Kısmet T. de yaralı olarak olay yerinde bulundu. Kazanın oluş biçimi, tanık beyanları ve bölgedeki trafik düzeni polisin incelemesine konu oldu. Olayın ilk tespitlerine göre iki yaya yolu kullanmak üzereyken aracın çarptığı bildirildi.

ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı; Beyhan T.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazıyla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama ile görgü tanıklarının ifadelerini aldı.

Kamu güvenliği ve trafik akışının sağlanması için bölgede gerekli önlemler alındı. Soruşturma kapsamında kazanın kesin nedenleri yetkililer tarafından belirlenecek.

BURSA&#039;DA İDDİAYA GÖRE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN İKİ ŞAHIS OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU...

BURSA'DA İDDİAYA GÖRE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN İKİ ŞAHIS OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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