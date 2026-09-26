Bursa’da zabıta ekiplerinden dayanışma: yolda kalan aracı itti

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtasının müdahalesi:

Bursa'da Paşaçiftliği mevkiinde, Paşaçiftliği Metro İstasyonu önünde dün saat 16.30 sıralarında benzini biten bir araç yolda mahsur kaldı. Durumu fark eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve sürücüye yardım etti.

yardım anı ve müdahale yöntemi:

Ekipler aracın arkasına geçerek itme yöntemiyle müdahale etti ve Paşaçiftliği’nden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kültürpark'taki benzin istasyonuna kadar taşıdı. Sürücü burada yakıt aldıktan sonra kısa sürede aracına binip yoluna devam etti.

ekibin örnek davranışı ve değerlendirme:

Zabıta ekiplerinin bu pratik müdahalesi, sürücünün mağduriyetini giderirken çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Olay, belediye zabıtasının yalnızca denetim görevi değil, aynı zamanda günlük yaşamda yardım ve çözüm sağlayan bir hizmet sunduğunu gösterdi.

BURSA'DA YAKITI BİTTİĞİ İÇİN YOLDA KALAN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA ZABITA EKİPLERİ KOŞTU. YOLDA KALAN ARACI FARKEDEN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ ARACIN ARKASINA GEÇİP 2 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ EN YAKIN BENZİN İSTASYONUNA KADAR İTTİ.