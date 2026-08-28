Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bursa’da zafer yürüyüşü nedeniyle kent merkezinde trafik kısıtlaması

30 Ağustos'ta Osmangazi'de yapılacak yürüyüş nedeniyle 07.00'den yürüyüş bitimine kadar bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 22:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa’da zafer yürüyüşü nedeniyle kent merkezinde trafik kısıtlaması

Trafik düzenlemesi ve uygulama saatleri:

Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek kutlama yürüyüşü nedeniyle Osmangazi ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Program 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 19.30'da Atatürk Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı önünde başlayacak kutlama ile gerçekleştirilecek.

Yetkililer, trafik tedbirlerinin saat 07.00'den yürüyüş programının sona ermesine kadar uygulanacağını belirtti. Bu süre içinde belirtilen güzergahlarda araç akışı kontrol altına alınacak ve bazı cadde ile sokaklardan trafik sağlanmayacak.

Kapanacak yollar ve bağlantıları:

Kapatılacak güzergahlar arasında Altıparmak Caddesi Varyant Altı Kavşağı, Hasta Yurdu Caddesi Orduevi Önü Kavşağı, Gökdere Bulvarı Meydancık Kavşağı ile 1. Yeşil Caddesi Şenöz Kavşağı Atatürk Caddesi istikameti yer alıyor. Ayrıca Atatürk Caddesi'ne bağlantısı bulunan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatılacak.

Yürüyüş güzergahı ve şerit düzeni:

Program kapsamında saat 19.00'dan programın bitimine kadar Ulucami–Atatürk Caddesi–Zafer Plaza önü–Varyant güzergahında yürüyüş, trafik akışının ters yönünde iki şerit üzerinden gerçekleştirilecek. Diğer yürüyüş hattı olan Varyant–Altıparmak Caddesi–Eski Stad Kavşağı–Millet Bahçesi güzergahı ise Altıparmak Caddesi iniş istikametindeki iki şerit üzerinden yapılacak.

Yürüyüşün yapılacağı şeritler ile bu şeritlere bağlantılı cadde ve sokaklardan araç geçişine izin verilmeyecek; bu alanlarda park ve beklemeler de düzenlemeye tabi olacak.

Yetkililer, sürücülerin belirlenen güzergahları kullanmaktan kaçınmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların etkinlik alanı çevresindeki yönlendirmalara riayet etmeleri istendi.

BURSA’DA 30 AĞUSTOS’TA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

BURSA’DA 30 AĞUSTOS’TA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Milas'ta çatı yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı
images

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya...
images

Antalya'da Sarısu balıkçı barınağında gece yangını karada bekleyen tekneleri vur...
images

Uşak'ta jandarma saflarında terfi heyecanı: 50 personele yeni rütbe

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başarıyı ilçede kutladı: Elvira Süleyman kaymakamı ziyaret etti

Üzümlü’de tedbir amaçlı tahliye: heyelan bölgesi kameralarla 24 saat takipte

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya ulaştırıldı

Erzincan yaylalarında kuşaktan kuşağa devam eden bal zenginliği

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı