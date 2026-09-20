Bursa’dan Abadiye’ye küçük kâşif: 8 yaşındaki Asya’nın kanyon başarısı

Bursa’dan Abadiye’ye güvenli bir kanyon geçişi

Kanyon Bursa Derneği'nin düzenlediği etkinlik kapsamında, 8 yaşındaki Asya Yeşilyurt Bilecik'teki Abadiye Kanyonu'nda gerçekleştirilen kanyon geçişine katıldı. Parkur, derneğin deneyimli kanyoncuları eşliğinde ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak yürütüldü.

Etkinlik ve güvenlik önlemleri:

Geçişe katılan ekipte Abdul Celil Yediel, Serdal Kurtaran ve Ahmet Demirtaş gibi deneyimli kanyoncular bulunuyordu. Asya'ya, aynı zamanda Kanyon Bursa Derneği kanyoncusu olan babası Zakir Yeşilyurt da parkur boyunca eşlik etti. Etkinlik boyunca ekip çalışması, kontrollü ilerleme ve çocuklara uygun güvenlik protokolleri uygulandı.

Genç nesile aktarılan deneyim:

Asya, rehber sporcuların yönlendirmesiyle Abadiye Kanyonu'nun zorlu bölümlerini başarıyla geçerek parkuru tamamladı. Geçişin ardından dernek yetkilileri Asya'nın bu alanda Abadiye Kanyonu’nu geçen en genç kanyoncu olduğunu belirtti ve bu tür etkinliklerin gençler arasında doğa sporları kültürünü yaygınlaştırma amacına hizmet ettiğini vurguladılar.

Kanyon Bursa Derneği, kanyon sporunun güvenli ve bilinçli biçimde yapılmasını teşvik etmeye devam ediyor. Bu geçiş, deneyimli sporcuların bilgi ve tecrübelerini yeni nesillere aktarma çabalarının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

Asya'nın parkuru tamamlaması ve etkinlikte yaşadığı mutluluk, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı; organizasyon ekibi başarıyı ekip çalışması ve doğru yönlendirmeye bağladı.

BURSA'NIN EN GENÇ KANYONCUSU ASYA, ABADİYE KANYONUNU GEÇTİ