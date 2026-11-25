Burpol Polimer'in COP31 katılımı:

Burpol Polimer Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım, Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Bursa ve sektörünü temsil ederek şirketin çeyrek asırlık deneyimlerini paylaştı. Yıldırım, zirvede döngüsel ekonomi, atık yönetimi ve yeşil dönüşümde atılan somut adımları ve ihtiyaç duyulan öncelikleri vurguladı.

Yıldırım, hem "Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Sanayi" hem de "Atıktan Değere: Döngüsel Ekonominin Kadın Liderleri" panellerinde konuştu; panellerdeki değerlendirmeler arasında üretimde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artırılmasına yönelik hedefler ve iş birliği çağrıları öne çıktı.

döngüsel ekonomi ve sanayi için iş birliği:

Yıldırım, döngüsel ekonomi uygulamalarının sanayide kalıcı olması için güçlü iş birliklerinin şart olduğunu belirtti. Kayapa OSB'deki fabrikalarında plastik atıkları yüksek teknolojiyle yeniden hammaddeye dönüştürdüklerini söyleyen Yıldırım, Burpol'ün bu alandaki uygulamalarının sektöre öncülük ettiğini ifade etti.

Konuşmalarında atıkların sadece çevresel bir sorun olmadığını, aynı zamanda sanayi için stratejik bir hammadde kaynağı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Atıklar aslında milli servettir" diyerek geri kazanımın önemine dikkat çekti ve bu alanda adeta bir milli seferberlik çağrısında bulundu.

atıktan değere: kadın liderliği ve sektörel yayılım:

"Atıktan Değere" panelinde Yıldırım, değişimin öncülüğünde kadınların kritik roller üstlendiğini belirtti. Plastik atıkların otomotiv, beyaz eşya ve savunma sanayileri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde hammadde olarak kullanıldığını söyleyerek, uygulamalı dönüşüm örneklerini paylaştı.

Ayrıca COP31 kapsamında Fas Pavilyonu'nda yapılan bir etkinlikte Burpol'ün uluslararası adımlarına dair bilgiler veren Yıldırım, Romanya'da kurdukları Burpol Europe SRL ve Fas'ta kurulan Burpol Africa yapılanmalarını anımsattı; bu pazarlarda faaliyet gösteren şirketlerin yerel yapılanmalarda önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

finansman ve gelecek odağı:

Yıldırım COP31'de gündeme gelen hedeflerden biri olan 2035'e kadar üretimde en az yüzde 15 geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına dikkat çekti. Bu hedefin, kaynakların daha etkin kullanımı ve iklim eylemine katkı açısından önemli bir işaret olduğunu söyledi.

Geri dönüştürülmüş plastiklerin endüstriyel karbon azaltımı, kaynak güvenliği ve iklim politikalarında aktif bileşenler olduğuna vurgu yapan Yıldırım, döngüsel ekonominin güçlendirilmesi için faaliyet gösteren şirketlerin özellikle finansmana erişim olmak üzere desteklenmesi gerektiğini ifade etti. "Atık bir malzemenin sonu değildir; doğru teknolojiyle bir sonraki endüstriyel yaşamın başlangıcı olabilir" sözleriyle dönüşümün teknolojik boyutunu öne çıkardı.

Yıldırım, COP31 çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 CEO'su Fatma Varank ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Bu temaslar, hem yerel hem küresel düzeyde döngüsel ekonomi gündeminin ve sektörün önceliklerinin paylaşılmasına zemin sağladı.

Burpol Polimer'in COP31'deki varlığı, Bursa'dan çıkan uygulamaların ulusal ve uluslararası platformlarda ses bulduğunu gösterirken, geri dönüşümün sanayi stratejisi olarak benimsenmesi ve bu alandaki iş birliklerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

DOĞAYI TEHDİT EDEN PLASTİK ATIKLARIN HAM MADDE OLARAK YENİDEN ÜRETİME KAZANDIRILMASI ÇALIŞMALARIYLA ÜLKEMİZDE ÖRNEK GÖSTERİLEN BURPOL POLİMER YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKAY YILDIRIM, DÖNGÜSEL EKONOMİ, ATIK YÖNETİMİ VE YEŞİL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ ÇEYREK ASIRLIK TECRÜBELERİNİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI’NDA (COP31) PAYLAŞTI.