Bursa’dan hareket anı kameralarda: Manisa’daki otobüs kazasının son görüntüleri

kazadan önceki kayıtlar:

Manisa'nın Akhisar Gişeleri mevkiinde meydana gelen kazaya karışan tur otobüsünün, Bursa’dan İzmir istikametine doğru yola çıkmadan önceki anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, otobüsün sabah erken saatlerde bir iş yerine geldiği ve yolcu alımı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, 16 AED 124 plakalı otobüsün saat 06.30 sıralarında iş yerine ulaştığı; şoförün çalışanlarla tokalaştığı ve yolcuların araca bindirildiği anlar yer aldı. İzleyen saniyelerde, otobüsün saat 06.31'de hareket ettiği kaydedildi.

kaza ve müdahaleler:

Bursa çıkışlı otobüs, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde çekiciyle çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda 11 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastanelere sevk edildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Güvenlik kamerası kayıtları, kaza öncesi son hareketlerin ve yolcu alım sürecinin net biçimde görünmesi nedeniyle soruşturma açısından önem taşıyor. Kazanın kesin nedenine ilişkin resmi açıklamalar yetkililerce yapılacak inceleme sonrası duyurulacak.

Manisa’daki 11 kişinin öldüğü kazada otobüsün Bursa’dan ayrıldığı anlar kamerada