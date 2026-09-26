Bursa'dan Muş'un dağlarına: 110 küçükbaşla yeniden kurulan yaşam

kent hayatından köy yaşamına dönüş:

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yerkaya köyünde yaşayan 60 yaşındaki Medeni Kortaş, Bursa'da yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından beş yıl önce köyüne dönerek hayatını yeniden şekillendirdi. Kortaş, eşi ve kızıyla birlikte şehirde geçim zorluğu çekince geri dönüş yolunu seçti ve hayvancılığı meslek edinerek geçimini sağlamaya başladı.

sürüyü büyütme süreci:

Başlangıçta küçük ölçekli bir üretimle işe başlayan Kortaş, geçen sürede sürüsünü büyüttü ve bugün 110 küçükbaş hayvanla üretimini sürdürüyor. Köy yaşamında harcadığı emek, bakım ve meraya çıkarmaya ayırdığı zaman, üretimin temel taşlarını oluşturuyor. Kortaş'ın örneğinde, kırsala dönüşün; emek, süreklilik ve doğayla uyum gerektirdiği görülüyor.

günlük yaşam ve otlatma pratiği:

Kortaş, hayvanlarını Hasköy'ün yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlarında otlatıyor ve gününün büyük bölümünü sürüsüyle geçiriyor. Bu yüksek rakımlı meralarda yapılan otlatma, hayvanların beslenmesini sağlarken aynı zamanda sahibine düzenli bir yaşam ritmi kazandırıyor. Kırsal hayatta günlerin sürü ile geçmesi, çiftlik yönetimi ve mera kullanımı konularında bilgi birikimini artırıyor.

değerlendirme ve tavsiyeleri:

Köy yaşamından memnun olduğunu söyleyen Kortaş, şehirde maaşsız ve zor koşullarda yaşayanlara köylerine dönüp hayvancılıkla uğraşmayı tavsiye ediyor. Kortaş'ın sözleri şu şekilde: 'Ben Bursa'da yaşıyordum. 5 yıl önce Yerkaya'ya geri döndüm. 5 yıldır hayvancılık yapıyorum. Ben onlara veriyorum, onlar da bana çok şükür veriyor.' Bu açıklama, üretim ve doğayla kurulan karşılıklı ilişkinin hem ekonomik hem de manevi boyutuna işaret ediyor.

Medeni Kortaş'ın deneyimi, kentten kırsala dönüşü düşünenler için örnek teşkil ediyor; sürdürülebilir küçükbaş hayvancılığın, doğru emek ve kararlılıkla geçim kaynağı olabileceğini gösteriyor. Kortaş, hayvancılığın hem geçim hem de yaşam kalitesi açısından sunduğu imkanları vurgularken, ihtiyaç sahipleri için de yardım dileklerini paylaşıyor.

BURSA’DAN KÖYÜNE DÖNDÜ, HAYVANCILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLIYOR