Bursalı gençlerin üniversite yolculuğunda belediyenin ücretsiz desteği

Bursa Büyükşehir'in ücretsiz YKS kursları meyvesini verdi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık programlarından yararlanan 562 genç, 2025-2026 yerleştirmelerinde üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi. Proje, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü organizasyonuyla 2018'den bu yana sürdürülüyor.

Kursların yapısı ve eğitim içeriği:

Bursa genelinde 5 farklı merkezde alanında uzman kadrolarla yürütülen eğitimlerde yüz yüze dersler ve güncel kaynakların ücretsiz temini sağlanıyor. Katılımcılara disipline edilmiş kapsamlı bir hazırlık programı uygulanıyor; birebir etütler, konu tekrarları, soru çözümleri ve düzenli ödev takibi eğitimin temelini oluşturuyor. Haftalık periyotlarla yapılan deneme sınavları sayesinde öğrencilerin zaman yönetimi ve kaygı kontrolü becerileri ölçülüyor ve geliştiriliyor.

Program çerçevesinde rehberlik ve motivasyon desteği öne çıkarken, ailelerin sürece dahil olmasını sağlayan Veli Bilgilendirme Sistemi ile iletişim sürekli tutuluyor. Dönem içi seminerler, söyleşiler ve teknik geziler ise gençlerin üniversite motivasyonunu artırmak ve seçilecek bölümler hakkında farkındalık yaratmak için planlanıyor.

Yerleşme dağılımı ve sürdürülebilir destek:

Tercih döneminde başarı gösteren gençlerin yerleşim dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 2 hukuk, 3 tıp, 19 eğitim, 24 diş hekimliği ve sağlık bilimleri, 45 mimarlık ve mühendislik, 50 fen-edebiyat ve 68 iktisadi ve idari bilimler fakültesine yerleşme sağlandı. Bunun yanında pek çok öğrenci de istedikleri diğer bölümlere yerleşti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba gençlere olan güvenini vurguladı ve eğitim kadrosu ile ailelere teşekkür etti. Belediye, gençlere eğitimden spora, kültürden sanata kadar destek sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Belediye, 2026-2027 döneminde de ücretsiz YKS hazırlık kurslarını devam ettirecek. Ayrıca mezun adayların yanı sıra 12. sınıf öğrencilerine yönelik Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi ve Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi nde hem hafta içi hem de hafta sonu eğitimlerle destek sağlanacak.

YKS HAZIRLIK KURSLARINDAN YARARLANAN 562 GENCİN ÜNİVERSİTE HAYALİ GERÇEK OLDU.