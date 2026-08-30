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Bursalılar zaferin 104. yılında meydanlarda buluştu

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Bursa Valiliği programıyla Vali Erol Ayyıldız ve Başkan Vekili Şahin Biba vatandaşları selamladı; şiirler, gösteriler ve resmi geçit yapıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursalılar zaferin 104. yılında meydanlarda buluştu

Bursalılar zaferin 104. yılında meydanlarda buluştu

Bursa'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programına ellerinde bayraklarla katılan vatandaşlar, tören alanında coşkuyu birlikte yaşadı. Bursa Valiliği tarafından düzenlenen resmi program çelenk sunumuyla başladı ve gün boyunca şiirler, halk oyunları gösterileri ile resmi geçit töreni sürdü.

Törenin açılış aşamaları:

Program, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Başkan Vekili Şahin Biba'nın vatandaşları selamlamasıyla devam etti. Tören, İstiklal Marşı ile açıldı; BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Halil Erken "Ordunun Duası" şiirini, Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi öğrencisi Kayra Ertuğrul Yumuk ise "Bayrak" şiirini okudu.

Gösteriler ve resmi geçit:

Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları ekipleri alanda gösteriler sundu. Ardından Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Programda ayrıca Bursa Mehter Takımı ile Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği ekiplerinin sunumları yer aldı ve tören resmi geçitle tamamlandı.

Başkan vekilinin mesajı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Bursa Valiliği tarafından düzenlenen programda bağımsızlığımızın simgesi bu kutlu günün coşkusuna ortak olduk. Kahramanlarımızın istiklal uğruna ortaya koyduğu eşsiz mücadeleyi ve bize emanet ettiği aziz vatanı aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ellerinde bayraklarla törenlere eşlik eden Bursalılar, gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Resmî programın ardından alandaki coşku, katılımcıların yoğun ilgisiyle dikkat çekti.

BURSA&#039;DA DÜZENLENEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMINA ELLERİNDEKİ BAYRAKLARLA TÖRENLERE EŞLİK...

BURSA'DA DÜZENLENEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMINA ELLERİNDEKİ BAYRAKLARLA TÖRENLERE EŞLİK EDEN BURSALILAR, COŞKUYU BİRLİKTE YAŞADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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