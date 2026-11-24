Bursa'nın 2027 bütçesi 60 milyar lira olarak kabul edildi: yönetim ve ulaşıma öncelik verildi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe belediyesinin 2027 yılı bütçelerini görüşerek oybirliğiyle kabul etti. Toplantıya başkanlık eden isim, Meclis Başkan Vekili Şahin Biba oldu.

büyükşehir bütçesinin dağılımı:

Kabul edilen bütçeye göre Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2027 yılı gider bütçesi 60 milyar lira olarak belirlendi. Stratejik plan oylamasında Cumhur ittifakı ve CHP destek verirken, Yeni Parti çekimser kaldı.

Bütçenin yaklaşık yarısı yönetim ve destek hizmetlerine ayrıldı; ulaşım için ayrılan tutar ise 11,7 milyar lira olarak kaydedildi. Yeni yıl bütçesinde bazı kalemlerde önemli artışlar yer alıyor: çevre ve iklim bütçesi yüzde 263, spor bütçesi yüzde 185 artarken, kırsal kalkınma bütçesinde yüzde 72 oranında azalma yapıldı.

ilçe bütçeleri ve değişimler:

Bursa genelinde belediyelerin toplam gider bütçesi, bir önceki yıla göre artış göstererek 114 milyar 476 milyon 345 bin 691 lira seviyesine ulaştı. Büyükşehir ile birlikte 17 ilçe belediyesinin toplam gider bütçesi 54 milyar 476 milyon 345 bin 691 lira olarak belirlendi.

İlçe belediyeleri arasında en yüksek pay 12 milyar 543 milyon 190 bin lira ile Osmangazi Belediyesi'ne ayrıldı. Bunu sırasıyla 10 milyar 400 milyon lira ile Nilüfer ve 8 milyar 598 milyon 505 bin lira ile Yıldırım takip ediyor. Diğer bazı belediye bütçeleri ise şöyle:

İnegöl: 6 milyar 200 milyon lira, Karacabey: 2 milyar 500 milyon 325 bin lira, Gemlik: 2 milyar 291 milyon lira, Mustafakemalpaşa: 2 milyar lira.

Daha küçük ölçekli belediyeler arasında Kestel 1 milyar 700 milyon lira, Mudanya 1 milyar 686 milyon 220 bin 691 lira, Gürsu 1 milyar 654 milyon 500 bin lira, Orhangazi 1 milyar 422 milyon 605 bin lira olarak yer aldı. İznik 975 milyon, Yenişehir 935 milyon, Orhaneli 675 milyon, Keles 420 milyon, Büyükorhan 275 milyon ve Harmancık 200 milyon lira bütçeye sahip.

2026–2027 karşılaştırmasında oransal olarak en fazla artış yüzde 109 ile Harmancık Belediyesi'nde gerçekleşti. Harmancık'ı yüzde 107 ile İnegöl ve yüzde 98 ile Keles izledi; İnegöl'ün bütçesi 2026'da 2 milyar 997 milyon liradan 2027'de 6 milyar 200 milyon lira seviyesine yükseldi.

Bursa'da bütçesi azalan tek ilçe ise Mudanya oldu; Mudanya Belediyesi'nin bütçesi 2026'da 1 milyar 722 milyon 666 bin lira iken 2027'de 1 milyar 686 milyon 220 bin 691 liraye geriledi.

Meclis kararlarıyla kesinleşen bu dağılım, 2027 yılı için Bursa'da önceliklerin yönetim, ulaşım ve bazı hizmet kalemlerinde yoğunlaştığını gösteriyor; bütçe artışları ile birlikte ilçeler arası kaynak dağılımında kayda değer farklılaşmalar ortaya çıktı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE 17 İLÇE BELEDİYESİNİN 2027 YILI BÜTÇELERİ BELLİ OLDU. BELEDİYELERİN TOPLAM GİDER BÜTÇESİ, GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 27 ARTARAK 114 MİLYAR 476 MİLYON 345 BİN 691 LİRAYA YÜKSELDİ. İLÇELER ARASINDA EN YÜKSEK BÜTÇE 12 MİLYAR 543 MİLYON 190 BİN LİRAYLA OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NE AYRILIRKEN, EN FAZLA BÜTÇE ARTIŞI YÜZDE 109 İLE HARMANCIK BELEDİYESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ.