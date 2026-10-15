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Bursa'nın 700 yıllık hafızası aylık söyleşilerle açığa çıkacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, fethin 700. yılı için '700. Yıl Söyleşileri'ni başlatıyor; uzman konuşmacılar ve konserlerle Mart 2027'ye dek sürecek.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa'nın 700 yıllık hafızası aylık söyleşilerle açığa çıkacak

Etkinlik serisi hedefleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin fethinin 700. yılı anısına hazırlanan '700. Yıl Söyleşileri' ile Bursa'nın tarihi, kültürel ve medeniyet birikimini görünür kılmayı amaçlıyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programlar, Mart 2027'ye kadar her ayın üçüncü cumartesi günü alanında uzman isimleri kentlilerle buluşturacak.

Programın odağı:

İlk oturum 'Bir Medeniyetin Hafızası: Bursa - İpekten İmparatorluğa 1-Kuruluş ve Osmanlı Ruhu' başlığıyla, Bursa'nın kuruluşundan Osmanlı Cihan Devleti'ne uzanan rolünü farklı açılardan ele alacak. Moderatörlüğünü AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Aydın Böhürler'in üstlendiği söyleşide konuşmacı olarak Prof. Dr. Mustafa Kara ve Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat yer alacak. Panelde, şehrin Osmanlı medeniyetinin şekillenmesindeki önemi, kültürel birikimi ve kuruluş döneminden kalan izler değerlendirilecek; program Türk Sanat Müziği sanatçısı Yaprak Sayar'ın konseriyle zenginleşecek.

Katılım ve ilk buluşma:

Söyleşi dizisinin ilk buluşması 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik ücretsiz ve tüm tarih-kültür meraklılarının katılımına açık. Katılmak isteyenler kayıt için https://paylasim.bursa.bel.tr/700YilSoylesileri adresini kullanabilir. Programlar, kuruluş yıllarından imparatorluk düzenine; devletin siyasi ve idari yapısından uluslararası ilişkilerine; üretim, ticaret ve mimari birikime uzanan geniş bir çerçevede Bursa'nın medeniyet tarihini tartışmayı sürdürecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA’NIN FETHİNİN 700. YILINA ÖZEL HAZIRLADIĞI ‘700. YIL...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA’NIN FETHİNİN 700. YILINA ÖZEL HAZIRLADIĞI ‘700. YIL SÖYLEŞİLERİ’ İLE ŞEHRİN TARİHİ BİRİKİMİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR. SÖYLEŞİ DİZİSİNİN İLK PROGRAMINDA, BURSA’NIN KURULUŞTAN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NA UZANAN TARİHSEL YOLCULUĞU ELE ALINACAK. 17 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK OLAN SÖYLEŞİLER, MART 2027’YE KADAR HEY AY FARKLI KONUKLARLA BURSALILARLA BULUŞACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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