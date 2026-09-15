Bursa'nın içme suyuna giden Kocasu'da balık ölümleri endişe uyandırdı

Kocasu'da gözlemlenen toplu balık ölümleri:

Orhaneli ilçesi Karıncalı Mahallesi'nden Çınarcık Barajı'na ulaşan Kocasu deresinde çok sayıda sazan ve yayın balığının ölüsü tespit edildi. Bölge sakinleri ve balıkçılar tarafından fark edilen durum, mahallede tedirginlik yarattı; ölü sayısının yer yer binlerce olduğu bildirildi.

İnceleme ve numune çalışması:

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ölü balıkların bulunduğu alan ile suyun kaynağının olduğu bölgeden numune aldı. Numuneler, kirlilik ve olası zehirlenme unsurlarını belirlemek üzere laboratuvara gönderilecek ve analiz sonuçlarına göre olayın nedeni açıklanacak.

İlk görgü ve bölge gözlemlerinde, balıkların yoğunlaştığı kısımlarda suyun görünümünde bozulma olduğu; buna karşın suyun geldiği kaynak bölümünde suyun daha berrak ve temiz göründüğü kaydedildi. Bu fark, yetkililerin incelemesini dikkatle yönlendirecek önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Muhtarın ifadeleri ve yetkililere çağrı:

Karıncalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakır, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdiğini söyledi. Çakır, mahallede canlı dengenin tehdit altında olduğunu vurgulayarak, 'Balıkların olduğu yerdeki su çok kirli. Tavşan tarafından yani suyun geldiği bölgede ise su billur gibi, çok temiz görünüyordu. Ben gereğini yetkililere bildirdim. Burada canlılar var, bu balıklar neden ölüyor, bunun nedeninin ortaya çıkmasını istiyorum' dedi.

Yetkililer tarafından yapılacak analizlerin ardından balık ölümlerinin kesin nedeninin ortaya konması bekleniyor. Bölge halkı ve ilgili kurumlar, sonuçlara göre alınacak önlemler için takipte kalacak.

DOĞAYI VE ÇEVREYİ KORUMA DERNEĞİ (DOĞADER) BAŞKANI MURAT DEMİR