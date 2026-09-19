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Bursa'nın MESYEB'i 135 bini aşkın çalışana mesleki belge sağladı

BTSO'ya bağlı MESYEB, 112 meslekte yetkiyle Türkiye'nin 60'tan fazla ilinde 135 bini aşkın çalışanı mesleki yeterlilik belgesiyle donattı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bursa'nın MESYEB'i 135 bini aşkın çalışana mesleki belge sağladı

BTSO MESYEB'in faaliyetleri ve etkisi:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesindeki MESYEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartlarına uygun sınav ve belgelendirme hizmetleriyle iş dünyasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sunuyor. Kurulduğu günden bu yana merkez, Türkiye genelinde hizmet ağı oluşturarak 135 bini aşkın çalışanın mesleki yeterlilik belgesini almasını sağladı.

Merkezin hedefi, firmaların rekabet gücünü artırmak, çalışanların bilgi ve becerilerini ulusal standartlara taşımak ve daha güvenli çalışma ortamları oluşturmak. Bu kapsamda belgelendirme faaliyetleri, iş kazalarının azaltılması ve iş sağlığı ile güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması açısından da önem taşıyor.

Yetki alanı ve sektör dağılımı:

BTSO MESYEB, toplam 112 meslekte yetki sahibi olarak geniş bir portföy sunuyor. Merkez, 11 farklı sektörel grup içinde; inşaat, otomotiv, tekstil, asansör, elektrik-elektronik, kişisel hizmetler, lojistik, maden, metal, enerji ile kimya, petrol, lastik ve plastik alanlarında faaliyet gösteriyor. Hizmetlerini Türkiye'nin 60'tan fazla ilinde gerçekleştirerek iş yerlerinin ve çalışanların belgelendirme ihtiyaçlarına ulaşılabilir çözümler üretiyor.

Bu yapı, hem bireylerin kariyer gelişimini destekliyor hem de işletmelerin üretim standartlarını yükselterek sektörel rekabet gücüne olumlu yansıyor.

BTSO yönetiminin değerlendirmesi:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel rekabette teknoloji yatırımlarının yanı sıra nitelikli insan kaynağının da belirleyici olduğunu vurguluyor. Burkay, merkezin sağladığı kazanımları şu sözlerle özetledi: "Üretimde güçlü olmanın yolu, işi doğru bilgi ve yetkinlikle yapan insan kaynağından geçiyor. MESYEB’i bu vizyonla, iş dünyamızın ihtiyaçlarına cevap veren öncü bir merkez olarak kurduk. Bugün 112 meslekte sahip olduğumuz yetkiyle Türkiye’nin zirvesindeyiz. Ülke genelinde 135 bini aşkın çalışanımızın mesleki yeterliliğini belgelendirerek hem çalışanlarımızın kariyerine değer kattık hem de firmalarımızın üretim standartlarını yükselttik. Önümüzdeki süreçte de iş dünyamızın ihtiyaç duyacağı yeni alanlarda yetkinliklerimizi genişletmeye devam edeceğiz."

Merkezin çalışmaları, hem bireysel yetkinlikleri güvence altına alıyor hem de iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayarak iş yerlerinde daha güvenli uygulamaların benimsenmesine zemin hazırlıyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE 112 MESLEKTEKİ YETKİ ALANIYLA...

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE 112 MESLEKTEKİ YETKİ ALANIYLA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BELGELENDİRME MERKEZİ KONUMUNDA BULUNAN BTSO MESYEB, BUGÜNE KADAR 135 BİNİ AŞKIN ÇALIŞANI BELGELENDİREREK İŞ DÜNYASININ NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI İHTİYACINA STRATEJİK BİR KATKI SUNUYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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