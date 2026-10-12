Bursa'nın mirasını gençlikle buluşturma hedefiyle MTTB hizmet binası açıldı

Açılış töreni

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) Bursa İl Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Kayıhan Mahallesi’nde gerçekleştirilen törene çok sayıda protokol üyesi ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

katılımcılar ve protokol:

Törende Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Osman Mesten, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MTTB önceki dönem genel başkanı İsmail Emrah Karayel, MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı, MTTB İl Başkanı Cemal Yavuz Özdemir, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile ilçe belediye başkanları hazır bulundu.

gençlik ve eğitim vurgusu:

Programda konuşan Şahin Biba, MTTB’nin bir asrı aşan geçmişine dikkati çekerek birliğin Türkiye’nin önemli gençlik hareketlerinden biri olduğunu belirtti. Biba, birlik çatısı altında yetişen fikir insanları, akademisyenler ve siyasetçilerin örneklerini hatırlatarak gençlik yıllarında edinilen birikim ve kurulan dostlukların yaşam boyunca iz bıraktığını söyledi.

Başkan Vekili Biba, "Bir milletin geleceği, yetiştirdiği insanın niteliğiyle şekillenir" sözünü anımsattı ve köklerinden kopmadan dünyayı okuyabilen, inanç, ilim ve ahlak bütünlüğünü sağlayan gençlerin önemini vurguladı.

belediyenin katkısı ve beklentiler:

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin gelişimine katkı sunmayı önemsediklerini ifade eden Biba, "Gayemiz, şehrimizin güçlü mirasını gençlerimizin bilgi ve enerjisiyle buluşturarak Bursa’yı daha ileriye taşımaktır" dedi. Açılışa destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirten Biba, hizmet binasının hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve gençlere iyi dileklerde bulundu.

Konuşmaların ardından yeni merkezin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Protokol üyeleri binayı gezerek incelemelerde bulundu ve program sona erdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) BURSA İL BAŞKANLIĞI YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI. GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARA VERDİKLERİ DESTEĞİ VURGULAYAN BİBA, "GAYEMİZ, ŞEHRİMİZİN GÜÇLÜ MİRASINI GENÇLERİMİZİN BİLGİ VE ENERJİSİYLE BULUŞTURARAK BURSA’YI DAHA İLERİYE TAŞIMAKTIR" DEDİ.