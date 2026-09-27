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Bursa'nın umut veren pehlivanı Alperen Düzenci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kürsüye çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Alperen Düzenci, İstanbul'daki Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde üçüncü oldu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursa'nın umut veren pehlivanı Alperen Düzenci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kürsüye çıktı

Bursa'ya bronz: Alperen Düzenci cumhurbaşkanlığı kupası'nda kürsüye çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Alperen Düzenci, İstanbul'da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonunda Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde üçüncü olarak kürsüye çıktı. Başarılı sporcu, Bursa'yı temsil ederek önemli bir derece elde etti.

organizasyon ayrıntıları:

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen turnuva, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapıldı. Organizasyona 8 başpehlivan ve 84 pehlivan katıldı; finalde ise Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan unvanını kazandı.

Alperen Düzenci'nin performansı ve gelecek hedefleri:

Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde mücadele eden Düzenci, zorlu rakipler arasında üçüncülüğe ulaştı. Bu derece hem sporcu hem de kulüp için değerli bir deneyim olarak öne çıktı. Düzenci organizasyon sonrası, "Seneye daha iyi hazırlanıp başpehlivanlığa bir adım daha yaklaşacağım inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

Bu sonuç, Bursa Büyükşehir Belediyespor adına ulusal sahnede dikkat çeken bir başarı olarak kayda geçti. Kulüp ve sporcu, kazanılan tecrübeyi artırarak önümüzdeki organizasyonlara ve daha üst hedeflere odaklanmayı sürdürecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR GÜREŞÇİSİ ALPEREN DÜZENCİ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN ‘YAĞLI GÜREŞ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR GÜREŞÇİSİ ALPEREN DÜZENCİ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN ‘YAĞLI GÜREŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NDA KÜÇÜK ORTA BÜYÜK KATEGORİSİNDE 3’ÜNCÜ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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