Bursa'nın üretimini birlikte büyüteceğiz: Özer Matlı'dan birlik ve hizmet çağrısı

Özer Matlı: birlik ve eşit hizmet vurgusu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Özer Matlı, seçimlerin ardından birlik, kapsayıcılık ve hizmet odaklılık mesajı verdi. 8 Ekim’de BTSO Hizmet Binası’nda yapılan seçim sonrası konuşan Matlı, kendisine duyulan güvene teşekkür ederek farklı tercihlerin geride kaldığını ve artık ortak çalışmanın zamanının geldiğini belirtti.

Matlı, yeni dönemde 60 bin üyenin tamamına eşit mesafede hizmet sunacaklarını ifade etti. Her üyenin BTSO’nun bir parçası olarak hissedilmesinin önemine dikkat çeken Matlı, yönetim anlayışlarının şeffaflık, kapsayıcılık ve hesap verebilirlik üzerine kurulacağını söyledi.

Üyelerle doğrudan iletişim ve sorun çözümü:

Matlı, Meclis üyeleri, komisyonlar ve meslek komiteleriyle yakın işbirliği içinde çalışacaklarını vurguladı. Üyelerin taleplerini doğrudan dinleyen ve karar süreçlerine katılımlarını sağlayan bir oda hedeflediklerini belirten Matlı, farklı görüş ve önerilerin yeni dönemin çalışmalarına katkı sunacağına inandığını aktardı.

Ayrım gözetmeksizin hizmet anlayışı benimseyeceklerini söyleyen Matlı, seçim sürecinde kırgınlık yaşandıysa helallik isteyip gönülleri alacaklarını ifade etti ve bu konuda samimi adımlar atacağını bildirdi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri ve kurumlarla işbirliği:

Matlı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini önemsediklerini belirtti. Bursa’nın üretim gücünü, ticaretini ve ülke kalkınmasına katkısını artırmak için kurumların birikimi ve desteğinin değerli olduğunu söyledi.

Şehrin sanayisi, ticareti, tarımı, turizmi, kültürü, sanatı ve zanaatının bir bütün olduğunu vurgulayan Matlı, bu çeşitliliği BTSO çatısı altında buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çalışanlara güvence ve öncelikli projeler:

Yeni yönetimin öncelikleri arasında oda aidatlarının azaltılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması, KOBİ’lerin desteklenmesi ve Oda hizmetlerinin üyelerin bulunduğu noktalara taşınması yer alıyor. Matlı, bu alanlarda çalışmalara hızla başlayacaklarını belirtti.

BTSO çalışanlarına da seslenen Matlı, "Bütün çalışma arkadaşlarımız BTSO ailemizin değerli bir parçasıdır" diyerek herkesin emeğinin kıymetli olduğunu ve hiçbirinin ekmeği ile oynanmayacağını vurguladı. Huzur ve güven içinde çalışılan bir ortamda üyelere daha iyi hizmet sunacaklarını söyledi.

Yeni yönetim ve meclis kadrosu

Özer Matlı başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Abidin Şakir Özen, Sinan Topuk, Murat Çağlar, Osman Güler, Safa Yaşar Çelik, Seyfullah Baylan, Savaş Keskin, Mehmet Zahit Yanar, Elif Özhan ve Zeki Eker.

BTSO Meclis Başkanlığı görevine Erol Dağlıoğlu seçilirken, Meclis Başkan Yardımcıları olarak Gülçin Güleç ve İbrahim Kahraman; Meclis Divan Katipliklerine ise Atilla Kaan Aslanoba ve Gökhan Dinçer getirildi.

Teşekkür ve görev vurgusu

Seçim sonucunda kendisini arayarak ve mesaj göndererek tebriklerini ileten milletvekillerine, belediye başkanlarına, kurum yöneticilerine, siyasi parti il başkanlarına, oda ve borsa temsilcilerine, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu mensuplarına teşekkür eden Matlı, geçmiş yönetimlerde görev alıp katkı sunan herkese şükranlarını sundu.

Matlı, üstlendikleri görevin büyük bir sorumluluk getirdiğini belirterek "Şimdi bize duyulan güveni hizmete dönüştürme zamanı" mesajını paylaştı ve üyelerle açık iletişim, şeffaf kaynak kullanımı ve ortak akılla çözüm üretme taahhüdünü yineledi.

Matlı'nın kapanış çağrısı olarak, Bursa’nın dayanışma ruhunu güçlendirip şehrin üretimine katkı sunma hedefi öne çıktı; yeni yönetim, birlikte hareket ederek Bursa’ya enerji katmayı amaçlıyor.

ÖZER MATLI BAŞKANLIĞINDAKİ YENİ YÖNETİM KURULUNDA ABİDİN ŞAKİR ÖZEN, SİNAN TOPUK, MURAT ÇAĞLAR, OSMAN GÜLER, SAFA YAŞAR ÇELİK, SEYFULLAH BAYLAN, SAVAŞ KESKİN, MEHMET ZAHİT YANAR, ELİF ÖZHAN VE ZEKİ EKER YER ALDI.