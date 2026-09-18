Bursa’nın vakıf izleri fotoğraflarla kataloglandı

lansman ve serginin açılışı:

Vakıf Katılım’ın Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Bursa’da yürütülen çalışmalar, 18 Eylül tarihinde Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. Etkinliğe Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ev sahipliği yaptı; programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ile kentin önde gelen isimleri, kamu, iş dünyası ve kültür-sanat çevreleri katıldı.

projenin belgeleme çalışmasının kapsamı:

Projenin Bursa ayağında kent genelindeki 385 vakıf eseri, yürütülen kapsamlı saha çalışmaları sonucunda 34.952 fotoğraf karesi ile kayıt altına alındı. Eserlere ilişkin tarihî bilgiler, mimari özellikler ve görsel kayıtlar bir araya getirilerek 'Bursa Vakıf Eserleri Kitabı' hazırlandı. Lansman sonrası açılan 'Bir Rüyanın İzinde' adlı fotoğraf ve deneyim sergisi ise kitaptan seçilen 320 eserin fotoğraflarını sunuyor ve Bursa’nın vakıf birikimini görsel bir perspektiften aktarıyor.

vakıf mirasının korunması ve aktarılması:

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, projenin kentteki vakıf mirasının kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması bakımından önemine dikkat çekti. Ayyıldız, Bursa’nın Osmanlı medeniyetinin gelişimine tanıklık eden kadim bir şehir olduğunu ve vakıf medeniyetinin şehir hayatında güçlü şekilde yer aldığını vurguladı.

Ayyıldız, vakıf eserlerinin camilerden imarethanelere, medreselerden çeşmelere kadar uzanan yapıların ecdadın hayır, infak ve toplumsal sorumluluk anlayışının somut göstergeleri olduğuna işaret etti. Sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bu anlayış bizim medeniyetimizde vakıf müessesesiyle ete kemiğe bürünmüş, insanların ihtiyaçlarını gideren, hayrı kalıcı hale getiren güçlü bir sosyal dayanışma geleneği oluşturmuştur."

Vali Ayyıldız ayrıca, "Bugün Bursa’da hayatta kalan pek çok eser, Bursa’daki hayır anlayışının geçmişten günümüze uzanan birer şahididir" diye konuştu ve kitabın kayıt altına alma eylemini, tarihî hafızayı gelecek kuşaklara taşıyan bir adım olarak nitelendirdi: "Çünkü tanımak için önce kayıt altına almak, yaşatmak için ise hayata geçirmek gerekiyor. Kayıt altına alınan her eser, geleceğe bırakılan bir emanet olur."

Vakıf Katılım'ın yaklaşımı ve sonraki adımlar:

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, vakıf eserlerinin yalnızca mimari yapı olmadığını; şehirlerin hafızasını, toplumsal dayanışma anlayışını ve medeniyet tasavvurunu bugüne taşıyan tanıklıklar olduğunu vurguladı. Akben, "Vakıf eserleri, yalnızca geçmişten günümüze ulaşan mimari yapılar değil; şehirlerin hafızasını, toplumsal dayanışma anlayışını ve medeniyet tasavvurunu bugüne taşıyan kıymetli tanıklardır" dedi.

Akben, Bursa’daki vakıf eserlerinin tarihî fikirleri, mimari nitelikleri ve mevcut durumlarının sistemli biçimde belgelendiğini belirterek, "Bursa Vakıf Eserleri Kitabı’nın, bu kıymetli mirası kayıt altına almanın ötesinde, gelecekte yapılacak araştırmalara da kaynaklık edecek kalıcı bir eser olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Çalışmanın kitapla sınırlı kalmayıp fotoğraf sergisiyle farklı bir anlatım alanına taşındığını ve kurumun önümüzdeki dönemde benzer projelere katkı sağlamayı sürdüreceğini ekledi.

projenin geçmişi ve hedefleri:

Vakıf Katılım’ın 2022 yılında 'Hatay Vakıf Eserleri Kitabı' ile başlattığı envanter çalışması, ardından 'Konya Vakıf Eserleri Kitabı' ile devam etmiş; Bursa üçüncü il olarak kapsamlı belgeleme çalışmasına ev sahipliği yapmıştır. Hazırlanan kitap ve sergi, şehrin vakıf mirasını bütüncül bir bakışla ele alarak kültürel hafızanın korunmasına katkı sunmayı ve tarih, sanat tarihi, mimarlık ile şehir araştırmaları için kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

BURSA'DAKİ 385 VAKIF ESERİNİN 34 BİN 952 FOTOĞRAF KARESİYLE BELGELENDİĞİ ÇALIŞMA SONUCUNDA HAZIRLANAN "BURSA VAKIF ESERLERİ KİTABI" OKURLA BULUŞURKEN, PROJEDEN SEÇİLEN FOTOĞRAFLARDAN OLUŞAN "BİR RÜYANIN İZİNDE" ADLI FOTOĞRAF VE DENEYİM SERGİSİ DE ZİYARETE AÇILDI.